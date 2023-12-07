Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıkların yaşanması gündeme geldi. Michy Batshuayi'yi Club Brugge'e göndermeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde iki yıldıza daha talip çıktı. Transfer için devreye giren Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Fenerbahçe yönetimiyle görüşme yaparak 2 yıldızı resmen istedi. İşte flaş görüşmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 10:46
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe, ara transfer döneminde önemli değişiklikler yaşayacak.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

Son olarak Sivasspor'u 4-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, puanını 37'ye yükselterek averajla liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

Ligde üst üste iki maçını kazanan Kanarya'da sakatlıkları bulunan oyuncuların iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

Orta sahada Fred'in eksikliğini oldukça hisseden Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın ilk 11'e dönmesiyle rahatladı.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

15. haftada Beşiktaş ile derbide kozlarını paylaşacak olan sarı-lacivertlilerde Djiku'nun son durumu yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

Sakatlığını atlatmasının ardından takımla birlikte çalışan Ganalı yıldızın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

Sağlık ekibinin gün gün kontrol altında tuttuğu Djiku'nun ilk 11'de oynamasıyla ilgili karar maçtan bir gün önce verilecek.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

1 aylık süreçte kalan maçlarını kazanmanın planlarını yapan Kanarya, sezonun ilk yarısını da lider bitirmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

Ara transfer döneminde yapılacak hamlelerle iddiasını daha da artırmayı hedefleyen yönetim, sezon sonu mutlu sona ulaşmak istiyor.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

Ocak ayında yapılacak hamlelere büyük önem veren Fenerbahçeli kurmaylar, çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

Transfer listesini oluşturan sarı-lacivertliler, hedefteki yıldızlarla temaslarda bulunuyor.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

Kanarya'da yapılacak takviyeler kadar mevcut oyuncuların son durumu da merak konusu.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde bazı ayrılıklar da yaşanacak.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

BATSHUAYI BELÇİKA YOLCUSU!
Michy Batshuayi'nin ülkesi takımlarından Club Brugge'e transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

Belçikalı yıldızın ardından sarı-lacivertlilerde 2 yıldızın daha ayrılığı gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

SAMET VE ZAJC ADANA DEMİRSPOR'A!
Fenerbahçe'nin iki yıldızı Samet Akaydın ve Miha Zajc'a Süper Lig ekibi Adana Demirspor talip oldu.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

Yapılacak transferlerin ve sakatlıktan dönecek oyuncularla birlikte forma şansı azalacak olan iki isim, Akdeniz ekibinin yolunu tutabilir.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

MURAT SANCAK RESMEN İSTEDİ!
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-1 mağlup ettiği maçı tribünden izledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbi planını yaptı! Oyunu onun üstüne kuracak
İki İngiliz ekibi devrede! Harekat başlıyor
SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
📺 Sakla Beni 6. Bölüm FULL İZLE
MEMUR MAAŞ HESAPLAMASI 2024 | Doktor, öğretmen, polis, hemşire... Kim ne kadar maaş alacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? 10:49
F.Bahçe'nin 2 yıldızı A. Demirspor'a! Resmen... F.Bahçe'nin 2 yıldızı A. Demirspor'a! Resmen... 10:46
Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor! Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor! 10:42
Ferdi Kadıoğlu'dan ilginç istatistik! Ferdi Kadıoğlu'dan ilginç istatistik! 10:29
Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı saat kaçta? 10:28
Santos'a büyük şok! Santos'a büyük şok! 10:14
Daha Eski
Alperen'den galibiyete 21 sayılık katkı! Alperen'den galibiyete 21 sayılık katkı! 10:11
Cimbom bombayı patlatıyor! Cimbom bombayı patlatıyor! 10:03
Brezilya'nın şampiyonu Palmeiras! Brezilya'nın şampiyonu Palmeiras! 10:02
Oyuncularıyla görüştü! İşte dikkat çeken o sözler Oyuncularıyla görüştü! İşte dikkat çeken o sözler 09:56
Başakşehir - Şanlıurfaspor | CANLI İZLE Başakşehir - Şanlıurfaspor | CANLI İZLE 09:56
Fırtına rahat turladı! Fırtına rahat turladı! 00:34