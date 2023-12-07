Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Adana Demirspor'a! Resmi görüşme yapıldı

Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe, ara transfer döneminde önemli değişiklikler yaşayacak.
Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe, ara transfer döneminde önemli değişiklikler yaşayacak.
Son olarak Sivasspor'u 4-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, puanını 37'ye yükselterek averajla liderliğini sürdürdü.
Ligde üst üste iki maçını kazanan Kanarya'da sakatlıkları bulunan oyuncuların iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi.
Orta sahada Fred'in eksikliğini oldukça hisseden Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın ilk 11'e dönmesiyle rahatladı.
15. haftada Beşiktaş ile derbide kozlarını paylaşacak olan sarı-lacivertlilerde Djiku'nun son durumu yakından takip ediliyor.
Sakatlığını atlatmasının ardından takımla birlikte çalışan Ganalı yıldızın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Sağlık ekibinin gün gün kontrol altında tuttuğu Djiku'nun ilk 11'de oynamasıyla ilgili karar maçtan bir gün önce verilecek.
1 aylık süreçte kalan maçlarını kazanmanın planlarını yapan Kanarya, sezonun ilk yarısını da lider bitirmeyi amaçlıyor.
Ara transfer döneminde yapılacak hamlelerle iddiasını daha da artırmayı hedefleyen yönetim, sezon sonu mutlu sona ulaşmak istiyor.
Ocak ayında yapılacak hamlelere büyük önem veren Fenerbahçeli kurmaylar, çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.
Transfer listesini oluşturan sarı-lacivertliler, hedefteki yıldızlarla temaslarda bulunuyor.
Kanarya'da yapılacak takviyeler kadar mevcut oyuncuların son durumu da merak konusu.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde bazı ayrılıklar da yaşanacak.
BATSHUAYI BELÇİKA YOLCUSU!
Michy Batshuayi'nin ülkesi takımlarından Club Brugge'e transfer olması bekleniyor.
Belçikalı yıldızın ardından sarı-lacivertlilerde 2 yıldızın daha ayrılığı gündeme geldi.
SAMET VE ZAJC ADANA DEMİRSPOR'A!
Fenerbahçe'nin iki yıldızı Samet Akaydın ve Miha Zajc'a Süper Lig ekibi Adana Demirspor talip oldu.
Yapılacak transferlerin ve sakatlıktan dönecek oyuncularla birlikte forma şansı azalacak olan iki isim, Akdeniz ekibinin yolunu tutabilir.
MURAT SANCAK RESMEN İSTEDİ!
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-1 mağlup ettiği maçı tribünden izledi.
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile görüşen Sancak, iki oyuncuyu resmen istedi.
Teknik direktör İsmail Kartal ile görüşecek olan Fenerbahçe yönetimi, iki yıldız hakkındaki son kararı verecek.