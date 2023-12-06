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PSG'nin gözü Ferdi Kadıoğlu'nda

24 yaşındaki yıldız Bayern ve Dortmund’un ardından şimdi de Fransız ekibi Paris SG’nin listesine girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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PSG'nin gözü Ferdi Kadıoğlu'nda

Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu'nun son talibi Fransız ekibi Paris Saint-Germain oldu... Fransız basınına yansıyan haberlere göre; 24 yaşındaki sol bek PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin kadroya katmak istediği dört adaydan biri... Fransızlar, Paris temsilcisinin devre arasında; Valencia'dan Gaya, Nice'den Bard, Boca'dan Barco ve Ferdi Kadıoğlu'ndan birini kadrosuna katacağını yazdı. Ferdi Kadıoğlu'nu Alman devleri Bayern Münih ile Borussia Dortmund da takip ediyor.

LİGİN EN İYİ BEKİ

Yapay zeka indeks puanına göre Süper Lig'de kasım ayının en iyi bek performansı Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi... Comparisonator verilerine göre; 24 yaşındaki sol bek, 241 puanla ilk sırada yer aldı. Ferdi'yi 229 puanla G.Saraylı Sacha Boey takip etti. Listenin üçüncü basamağında ise; 191 puanla Başakşehir'den Leo Dubois var.

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