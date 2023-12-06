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Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana bir zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi. Devre arasında takma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler, kariyerini Brezilya'da sürdüren 3 yıldızı gündemine aldı. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 13:16
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Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Fenerbahçe bir yandan lig şampiyonluğu yolunda hedefe ilerlemek için uğraş verirken, diğer yandan da Konferans Ligi'nde tur atlamanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda devre arasında harekete geçecek olan sarı lacivertli yönetimin öncelikleri arasında stoper mevkisi var.

Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

Kanarya'nın devre arası transfer döneminde ilk hedefi ise Güney Amerika olacak.

Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe, Brezilya Ligi takımlarında forma giyen yıldız oyuncular için harekete geçti.

Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

Sarı lacivertlilerin stoper adaylarından ilki Fluminense forması giyen Nino. Fenerbahçe, Fluminense ile olan sözleşmesi 2024 yılının sonunda sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncu için çalışmaları başlattı.

Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Nino, 54 maçta forma giyerken 5 gol ve 2 asist üretti.

Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

Yıldız oyuncu, 1 kez Brezilya Milli Takım formasını giydi.

Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

FENER RESMİ TEKLİF YAPACAK

Fenerbahçe'nin stoper adaylarından bir diğeri de Palmeiras'lı Murilo.

Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 26 yaşındaki yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro.

Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

47 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu, 5 gole imza atarken 3 de asist yaptı.

Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

DİĞER ADAY LEO ORTIZ

Fenerbahçe daha önce de gündeme gelen Leo Ortiz için de çalışmalar sürüyor. Bragantino'da forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper, 21 maçta 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

Fenerbahçe'nin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Leo Ortiz için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

GALATASARAY İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Öte yandan, Fenerbahçe'nin listesindeki Leo Ortiz için kısa süre önce Galatasaray iddiası ortaya atıldı. Bu iddia sonrası, Galatasaray ile birlikte Flamengo'nun peşinde olduğu öne sürülen Leo Ortiz'in son durumu hakkında kulübünden resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

Bragantino Sportif Direktörü Diego Cerri, Ortiz ile ilgili çıkan transfer iddiaları hakkında konuştu.

Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

"SOMUT BİR TEMAS YOK"

Diego Cerri, "Leo Ortiz'in transferinde somut bir temas yok. Her şey spekülasyondan ibaret" ifadelerini kullandı.

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