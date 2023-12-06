Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Fenerbahçe bir yandan lig şampiyonluğu yolunda hedefe ilerlemek için uğraş verirken, diğer yandan da Konferans Ligi'nde tur atlamanın hesaplarını yapıyor.
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Fenerbahçe bir yandan lig şampiyonluğu yolunda hedefe ilerlemek için uğraş verirken, diğer yandan da Konferans Ligi'nde tur atlamanın hesaplarını yapıyor.
İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda devre arasında harekete geçecek olan sarı lacivertli yönetimin öncelikleri arasında stoper mevkisi var.
Kanarya'nın devre arası transfer döneminde ilk hedefi ise Güney Amerika olacak.
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe, Brezilya Ligi takımlarında forma giyen yıldız oyuncular için harekete geçti.
Sarı lacivertlilerin stoper adaylarından ilki Fluminense forması giyen Nino. Fenerbahçe, Fluminense ile olan sözleşmesi 2024 yılının sonunda sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncu için çalışmaları başlattı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Nino, 54 maçta forma giyerken 5 gol ve 2 asist üretti.
Yıldız oyuncu, 1 kez Brezilya Milli Takım formasını giydi.
FENER RESMİ TEKLİF YAPACAK
Fenerbahçe'nin stoper adaylarından bir diğeri de Palmeiras'lı Murilo.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 26 yaşındaki yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro.
47 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu, 5 gole imza atarken 3 de asist yaptı.
DİĞER ADAY LEO ORTIZ
Fenerbahçe daha önce de gündeme gelen Leo Ortiz için de çalışmalar sürüyor. Bragantino'da forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper, 21 maçta 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Fenerbahçe'nin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Leo Ortiz için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı öğrenildi.
GALATASARAY İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI
Öte yandan, Fenerbahçe'nin listesindeki Leo Ortiz için kısa süre önce Galatasaray iddiası ortaya atıldı. Bu iddia sonrası, Galatasaray ile birlikte Flamengo'nun peşinde olduğu öne sürülen Leo Ortiz'in son durumu hakkında kulübünden resmi açıklama geldi.
Bragantino Sportif Direktörü Diego Cerri, Ortiz ile ilgili çıkan transfer iddiaları hakkında konuştu.
"SOMUT BİR TEMAS YOK"
Diego Cerri, "Leo Ortiz'in transferinde somut bir temas yok. Her şey spekülasyondan ibaret" ifadelerini kullandı.
Başarılı stoperin Bragantino'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Leo Ortiz, bu sezon Bragantino'da 21 maçta 2 gol kaydetti.