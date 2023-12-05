Fred geri döndü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız orta sahası Fred, Sivasspor maçıyla yeniden sahalara döndü. Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda 5 maçı kaçırmıştı. 30 yaşındaki oyuncu, 5 maçın ardından 37 gün sonra Sivasspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Tecrübeli orta saha uzun süre sonra görev almasına rağmen formundaydı. Performansıyla geçer not almayı başardı. 74'te alkışlar eşliğinde King'le değişti.

ÇOK MUTLUYUM

Fenerbahçe'de 37 gün sonra Sivas maçıyla sahalara dönen, yokluğunda çok aranan Fred, farklı galibiyetin mutluluğunu yaşadı. Brezilyalı yıldız, "Galibiyet için çok mutluyum iyi oynadığımızı düşünüyorum takım harika bir oyun sergiledi. Aynı zamanda geri döndüğüm için de çok mutluyum. Uzun bir süre uzak kalmıştım sahalardan, benim için zorlu bir süreçti. Sağlık ekibi ile birlikte çok çalıştık. Onlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.