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Fenerbahçe'den Yam Madar açıklaması!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet'e 68-64 yenildi. Mücadelenin ilk yarısında sarı-lacivertli oyuncu Yam Madar'ın kafasına yabancı cisim isabet etti. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası genç oyuncu ikinci yarıda oyuna devam etti. Fenerbahçe Kulübü konuyla ilgili resmi siteden açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 13:35
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Fenerbahçe'den Yam Madar açıklaması!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet'e 68-64 yenildi. Mücadelenin ilk yarısında sarı-lacivertli oyuncu Yam Madar'ın kafasına yabancı cisim isabet etti. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası genç oyuncu ikinci yarıda oyuna devam etti. Fenerbahçe Kulübü konuyla ilgili resmi siteden açıklamada bulundu.

İşte o açıklama...

Bilindiği üzere Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko'nun 2 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında,

ev sahibi takım tribünlerinden atılan çok sayıda cisimden bir tanesi sporcumuz Yam Madar'ın kafasına isabet etmiştir.

Bu bölümde soyunma odasına gitmek durumunda kalan oyuncumuz, sağlık ekibimizin müdahalesi ve kendisinin bu yöndeki yoğun isteği sonrasında karşılaşmanın ikinci yarısına devam etmiştir.

Karşılaşma sonrasında sporcumuzda kısmi görme kaybı şikayeti oluşmuştur.

Yam Madar'ın durumu, yapılacak ileri tetkikler sonucunda netleşecektir.

Oyuncumuz Yam Madar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Bir basketbol maçında yaşanan tüm bu olaylardan hareketle;

Maçın her anında edilen küfürler bir yana tribünlerden atılan sayısız cisimle de sahadaki tüm bireylerin sağlığını tehdit eden bir ortam oluşmuştur.

Bu ortamı oluşturanları ve bunun bir sporcumuzun yaralanmasına sebebiyet verecek noktaya gelmesine rağmen mücadeleyi devam ettiren müsabaka görevlilerini kınıyoruz.

Asıl ve birincil sorumluluğu, spor alanlarında bu yaşananların hiçbir şekilde olmamasını, oluşması halinde ise ivedilikle son bulmasını sağlamak olan, başta Türkiye Basketbol Federasyonu olmak üzere tüm kişi ve kurumlardan;

Bu ortama sebebiyet veren şahıs ve şahısların tespit edilip gereken cezaların verilmesini,

Benzer utanç verici olayların tekrar etmemesi için en sert tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını bekliyoruz.

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