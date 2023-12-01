TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde!

İSTANBUL'DA İZLEYECEKLER

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli oyuncuyu bir süredir yakından takip eden Alman kulüplerinin yetkilileri ve scoutlar, Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 9 Aralık'ta Dolmabahçe'de oynayacağı maçı yerinde izlemeyi planlıyor.