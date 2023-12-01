TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde!

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Performansını Fenerbahçe'de günden güne yükselten İsmail Yüksek'e yurt dışındaki ekiplerin ilgisi sürüyor.
Ocakta Almanlar ve İtalyanlar, Yüksek için atağa kalkmaya hazırlanıyor.
İSTANBUL'DA İZLEYECEKLER
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli oyuncuyu bir süredir yakından takip eden Alman kulüplerinin yetkilileri ve scoutlar, Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 9 Aralık'ta Dolmabahçe'de oynayacağı maçı yerinde izlemeyi planlıyor.
24 yaşındaki futbolcuya İtalya'dan da taliplilerin olduğu ve derbi maçta Sarı-Lacivertli oyuncuyu seyretmeyi düşünen birçok ünlü scout ekibinin yer alacağı gelen haberler arasında.
KANARYA TUTMAK İSTİYOR
İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de düzenli olarak ilk 11'de oynamak istiyor.
Milli futbolcu en doğru zamanda Avrupa'ya transfer olarak kulübüne de para kazandırmayı arzu ediyor.
Yıldız orta sahanın sarı-lacivertli takımla sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürüyor.
Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Yüksek'e güncel verilere göre 5.5 milyon Euro değer biçiliyor.
Fenerbahçe ise orta sahada zaman zaman baş gösteren problemleri de düşünerek futbolcuyu kadroda tutmak istiyor.
Öte yandan İsmail Yüksek'in olası satışından pay alacak Boluspor da süreci yakından izliyor.
24 yaşındaki orta saha bu sezon 19 maça çıktı ve bu müsabakalarda 1 gol 2 asist kaydetti.
Yıldırım Belediyespor altyapısından yetişen İsmail, Fenerbahçe'ye 2020 yılında Gölcükspor'dan transfer oldu.
Ayrıca Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu satması durumunda Gölcükspor'a yüzde 20 pay verecek.