Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'nin orta sahada dikkat çeken ismi İsmail Yüksek'in talipleri artıyor. Alman ve İtalyanların yıldız oyuncuyu Beşiktaş derbisinde izleyeceği ifade edildi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 11:36
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde!

Ocakta Almanlar ve İtalyanlar, Yüksek için atağa kalkmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde!

İSTANBUL'DA İZLEYECEKLER

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli oyuncuyu bir süredir yakından takip eden Alman kulüplerinin yetkilileri ve scoutlar, Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 9 Aralık'ta Dolmabahçe'de oynayacağı maçı yerinde izlemeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde!

24 yaşındaki futbolcuya İtalya'dan da taliplilerin olduğu ve derbi maçta Sarı-Lacivertli oyuncuyu seyretmeyi düşünen birçok ünlü scout ekibinin yer alacağı gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde!

KANARYA TUTMAK İSTİYOR

İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de düzenli olarak ilk 11'de oynamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde!

Milli futbolcu en doğru zamanda Avrupa'ya transfer olarak kulübüne de para kazandırmayı arzu ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde!

Yıldız orta sahanın sarı-lacivertli takımla sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde!

Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Yüksek'e güncel verilere göre 5.5 milyon Euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde!

Fenerbahçe ise orta sahada zaman zaman baş gösteren problemleri de düşünerek futbolcuyu kadroda tutmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde!

Öte yandan İsmail Yüksek'in olası satışından pay alacak Boluspor da süreci yakından izliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde!

24 yaşındaki orta saha bu sezon 19 maça çıktı ve bu müsabakalarda 1 gol 2 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde!

Yıldırım Belediyespor altyapısından yetişen İsmail, Fenerbahçe'ye 2020 yılında Gölcükspor'dan transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde!

Ayrıca Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu satması durumunda Gölcükspor'a yüzde 20 pay verecek.

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