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Arda Güler 2024'te oynar
İspanyol basını, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve üst üste üçüncü kez sakatlanan Arda Güler'in en iyi ihtimalle ocak 2024'te forma giyeceğini duyurdu. Haberde; kulüp doktorlarının Arda'yı riske etmek istemediklerinin altını çizildi ve ocak ayındaki Kral Kupası mücadelesinde büyük ihtimalle sahada olacağı belirtildi.
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