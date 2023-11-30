Haberler Fenerbahçe Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna yanıt! Fenerbahçe'ye gelmemin en önemli nedeni...

Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna yanıt! Fenerbahçe'ye gelmemin en önemli nedeni...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldızı Edin Dzeko Polonya basınına açıklamalarda bulundu. Icardi sorusuna cevap veren golcü oyuncu, Fenerbahçe'ye gelmesinin en önemli nedeninin şampiyonluk olduğunu söyledi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 11:03 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 11:27
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Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna yanıt! Fenerbahçe'ye gelmemim en önemli nedeni...

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, bu sezon flaş transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna yanıt! Fenerbahçe'ye gelmemim en önemli nedeni...

Kadroya katılan en önemli yıldızlardan birisi Edin Dzeko oldu.

Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna yanıt! Fenerbahçe'ye gelmemim en önemli nedeni...

Bosnalı forvet oyunmcusu Polonya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna yanıt! Fenerbahçe'ye gelmemim en önemli nedeni...

"EN BÜYÜK RAKİBİMİZ G.SARAY"
Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Edin Dzeko, "Çok iyi başladık ama ne yazık ki en büyük rakibimiz (Galatasaray) de öyle.

Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna yanıt! Fenerbahçe'ye gelmemim en önemli nedeni...

Normal şartlar altında, on galibiyetlik bir serinin ardından, ikinci sıradaki takımdan altı ya da yedi puan fazla alırdık ama gerçek şu ki Türkiye ligi bu sezon tamamen farklı çünkü çok iyi rakiplerimiz var.

Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna yanıt! Fenerbahçe'ye gelmemim en önemli nedeni...

Bu da şampiyonluk için çok zorlu bir mücadele vereceğimiz anlamına geliyor. Her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve kazanmalıyız." dedi.

Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna yanıt! Fenerbahçe'ye gelmemim en önemli nedeni...

"EN ÇOK STADYUM BENİ MUTLU ETTİ"

Fenerbahçe'ye gelmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Boşnak golcü, "Oynadığım tüm kulüpleri seviyorum, hepsi benim için özel, tıpkı şu anda Fenerbahçe'nin olduğu gibi. En iyi beş ligde oynadım, bu yüzden Türkiye'de ne olacağını bilmiyordum.

Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna yanıt! Fenerbahçe'ye gelmemim en önemli nedeni...

Ancak Fenerbahçe'ye gelince bunun iyi bir hamle olduğunu hemen anladım. Gördüklerimden çok etkilendim. Her şey beklentilerimi aştı; harika görünen antrenman merkezi, kulübün organizasyonu ve oynadığımız her yerde kulübü takip eden taraftarlara kadar.

Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna yanıt! Fenerbahçe'ye gelmemim en önemli nedeni...

Beni en çok etkileyen şey stadyum oldu. Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğu ve benim de tecrübem ve desteğimle kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olma görevim olduğu çok açık.

Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna yanıt! Fenerbahçe'ye gelmemim en önemli nedeni...

Buraya gelerek iyi bir karar verdim. Kulübün kaptanı olmaktan gurur duyuyorum çünkü bu küçük bir şey değil. Bu fırsat bana verildiği için gerçekten gurur ve onur duyuyorum"

Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna yanıt! Fenerbahçe'ye gelmemim en önemli nedeni...

SZYMANSKI SÖZLERİ

Sebastian Szymanski hakkında konuşan Dzeko, "Sebastian sezona harika başladı ve bundan çok mutluyum. Özellikle de gol attığı için, çünkü bence bir takımda gol atabilecek daha fazla oyuncunun olması her zaman daha iyidir.

Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna yanıt! Fenerbahçe'ye gelmemim en önemli nedeni...

Ancak iyi bir başlangıç yapması benim için hiç de sürpriz değil çünkü kendisi iyi ve kaliteli bir oyuncu. Sezon boyunca bu formunu koruyacağını ve Fenerbahçe'ye çok katkı sağlayacağını umuyoruz." dedi.

Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna yanıt! Fenerbahçe'ye gelmemim en önemli nedeni...

Edin Dzeko, gol krallığında Icardi'yi yenmek mi yoksa şampiyonluk için Galatasaray'ı mı yenmek mi? sorusuna cevap verdi.

Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna yanıt! Fenerbahçe'ye gelmemim en önemli nedeni...

Dzeko: "Benim Fenerbahce'ye katılmamdaki en önemli neden bu kulübe ve taraftarına şampiyonluk unvanını geri vermek.

Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna yanıt! Fenerbahçe'ye gelmemim en önemli nedeni...

Bu benim mutlak önceliğim. Ve bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum."

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