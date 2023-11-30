Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna yanıt! Fenerbahçe'ye gelmemin en önemli nedeni...

"EN ÇOK STADYUM BENİ MUTLU ETTİ"

Fenerbahçe'ye gelmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Boşnak golcü, "Oynadığım tüm kulüpleri seviyorum, hepsi benim için özel, tıpkı şu anda Fenerbahçe'nin olduğu gibi. En iyi beş ligde oynadım, bu yüzden Türkiye'de ne olacağını bilmiyordum.