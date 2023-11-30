Danimarka'da tur zamanı!

Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Nordsjaelland'a konuk oluyor. 9 puanla grubunda lider olan sarı-lacivertliler, bugün kazanması halinde üst tura kalmayı garantileyecek. Teknik direktör İsmail Kartal da yaşanan aksiliklere rağmen tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı ve oyuncularına bunu aşıladı. Farum Park'taki bu zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

ROTASYON

SARI-LACIVERTLI temsilcimizde bu maç öncesinde ise eksik çok. Sakatlıkları bulunan Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan'ın yanında bir de Ferdi Kadıoğlu eklendi. Samet Akaydin, Emre Mor, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz ise Avrupa listesinde yok. Teknik direktör İsmail Kartal, bu zorlu deplasmanda zorunlu rotasyon yapacak. As kadrodaki bazı isimler bugün dinlendirilecek.

HAVA -6 DERECE

Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland'ın yanı sıra birçok etkenle daha mücadele etmek zorunda... Çünkü, maçın oynanacağı Farum Park'ın zemini çim değil, sentetik çim. Ayrıca hava durumu da eksilerde. Maç saatinde Danimarka'nın Farum şehrindeki hava durumu -6 derece olacak. Farum Park olarak da bilinen Right to Dream Park'ın zemininde kar temizleme çalışmaları yapıldı.

TEMİZLİK YAPILACAK

Kar yağışı sonrasında stattaki karlar temizlendi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yetkililer de teyakkuzda bekledi. Bugün maç saatine kadar stadın temizliği titizlikle sürdürülecek. Ancak hem hava şartları hem de sentetik çimle mücadele edecek olan temsilcimizde teknik direktör İsmail Kartal, öğrencilerine hiçbir bahane istemediğini iletti. "Parolamız zafer" diye motive etti.

1 PUAN BİLE GRUPTAN ÇIKARABİLİR

Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı mağlup etmesi halinde diğer karşılaşmanın sonucuna bakmaksızın gruptan çıkmayı garantileyecek. Sarı-lacivertliler eğer Ludogorets, Spartak Trnava'ya puan kaybederse beraberlikte bile üst turu garantileyecek. Ancak Fenerbahçe, Nordsjaelland'a mağlup olur, Ludo da Trnava'yı yenerse gruptan çıkma şansını son maça bırakacak.

AVRUPADA 265. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 265. maçına çıkacak. Geride kalan 264 karşılaşmanın 104'ünden galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 105'inden ise mağlup ayrıldı. 55 karşılaşmada da eşitliği bozamadı

KONFERANSTA 13. SINAV

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda bugün 13. karşılaşmasını oynayacak. Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde daha önce oynadığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet ve 3 yenilgi elde etti.

AHMET İLK KEZ

Ferdi'nin sakatlığı sonrasında teknik direktör İsmail Kartal, 18 yaşındaki Ahmet Necat Aydın'ı da kadroya dahil etti. Genç Ahmet, İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı resmi maçta giyecek.