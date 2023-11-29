CEV Erkekler Kupası | Fenerbahçe Parolapara: 3-1 Hypo Tirol | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Parolapara: 3 - Hypo Tirol: 1
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Gyula Tillmann (Macaristan), Maciej Maciejewski (Polonya)
Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Penchev)
Hypo Tirol: Nath, Grabmüller, Weber, Kronthaler, Varblane, Javanovic (Mcintosh, Brench, Salsi, Etlınger)
Setler: 32-34, 28-26, 25-19, 25-19
Süre: 125 dakika (40, 35, 25, 25)
Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Avusturya'nın Hypo Tirol ekibini 3-1 yendi.
Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-lacivertli takım, rakibini konuk ettiği müsabakayı 3-1 kazanınca adını 8'li final turuna yazdırdı.