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CEV Erkekler Kupası | Fenerbahçe Parolapara: 3-1 Hypo Tirol | MAÇ SONUCU

CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, Avusturya'nın Hypo Tirol ekibini 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 23:13
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CEV Erkekler Kupası | Fenerbahçe Parolapara: 3-1 Hypo Tirol | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Parolapara: 3 - Hypo Tirol: 1

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Gyula Tillmann (Macaristan), Maciej Maciejewski (Polonya)

Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Penchev)

Hypo Tirol: Nath, Grabmüller, Weber, Kronthaler, Varblane, Javanovic (Mcintosh, Brench, Salsi, Etlınger)

Setler: 32-34, 28-26, 25-19, 25-19

Süre: 125 dakika (40, 35, 25, 25)

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Avusturya'nın Hypo Tirol ekibini 3-1 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-lacivertli takım, rakibini konuk ettiği müsabakayı 3-1 kazanınca adını 8'li final turuna yazdırdı.

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