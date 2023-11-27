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Yeniden zirveye

Can’ın golüyle şok yaşayan Fenerbahçe’yi Tadic kabustan uyandırdı Biri penaltıdan iki gol atan Sırp yıldız, takımını yeniden zirveye taşıdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Yeniden zirveye

Milli ara dönüşünde Fatih Karagümrük'ü Ülker Stadı'nda konuk eden Fenerbahçe, zaman zaman zor anlar yaşadığı mücadeleden üç puanla ayrılmayı bildi. Sarı-lacivertliler, maça oldukça etkili başladı, Sebastian Szymanski'yle de rakip kaleyi sürekli yokladı. 36'da Polonyalı diğere takıldı, 39'da ise atamayana atarlar kuralı işledi. Karagümrük, Can'ın attığı golle Kadıköy'de 1-0 öne geçti. İlk 45, konuk takımın bu golüyle sona erdi.

10 DAKİKADA ÇEVİRDİ

İkinci yarıya Fener, fırtına gibi girdi... 47'de kazanılan penaltıyı 48'de Dusan Tadic, gole çevirdi ve maça denge geldi. Bu golden bir dakika sonra Livakovic, Güven'e gol izni vermedi. Beraberliği yakalayan sarı-lacivertliler, galibiyet için yüklendi. Dakikalar 58'i gösterdiğinde Szymanski'nin 'al da at' pasında Tadic, topu boş ağlara gönderdi. Üç puanı 2-1'lik skorla alan Fenerbahçe, puanını 34'e yükseltti ve liderliği ezeli rakibi G.Saray'dan geri aldı.

CENGİZ'LE 15 DAKİKA

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla ve 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Cengiz Ünder, dün de maça yedek kulübesinde başladı. Milli arada tamamen fizik olarak hazır hale gelmesine rağmen, İsmail Kartal tarafından ilk 11'e konulmayan Cengiz, A.Demir maçında olduğu gibi dün de karşılaşmanın son çeyreğine sahaya girdi.

LIVAKOVİC'TEN GÜVEN'E İZİN YOK

Fenerbahçe'nin Hırvat yıldızı Dominik Livakovic, dün de formundaydı... 28 yaşındaki kaleci, yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Livakovic, özellikle 49'da atılan penaltı golü sonrasında gelişen Karagümrük atağında Güven'in şutunu tam köşeden çıkararak, mutlak golü önledi.

SZYMANSKI DİREĞE TAKILDI

Sebastian Szymanski, Karagümrük maçında Fenerbahçe'nin en etkili isimlerindendi... Polonyalı yıldız özellikle ilk yarıda tam 5 kez rakip kaleyi yokladı. Bunların 4'ünde topu dışarı attı. Birinde ise direğe takıldı. Sebastian'ın serbest vuruşta direkten dönen topu 120 km'nin üzerinde hıza sahipti.

ZAJC KADRO DIŞI

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, dün Miha Zajc'ı kadroya almadı. Fred'in yokluğunda forma giydiği karşılaşmalarda beklentilerin altında kalarak, taraftarların eleştiri oklarının hedefine oturan Sloven oyuncuya, Kartal'dan uyarı gelmişti. Zajc'ın devre arasında gönderilmesi de planlanıyor.

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