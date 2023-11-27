Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Lig ve Avrupa'da liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Özellikle stoper bölgesinde yaşadığı sakatlık sorunu nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Rodrigo Becao'nun da bu transferde aracı olduğu öğrenildi. İşte gündemdeki isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 13:07
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İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek

Kanarya bu sonuçla puanını 34'e yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek

VavaCars Fatih Karagümrük virajını kayıpsız geçen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek

Sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetimin önceliklerinden biriyse stoper transferi...

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek

Fenerbahçe bu sezon özellikle stoper hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle oldukça sorun yaşadı.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek

Sarı-lacivertliler; Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Luan Peres'i sakatlığa kurban verdi.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek

Fenerbahçe'de Djiku ve Serdar'ın kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek

Hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması olan Rodrigo Becao ise ligin 2. yarısından önce takıma katılamayacak.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek

Dizinden ameliyat olan Luan Peres'in ise sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek

Bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe, ara transfer döneminde en az 1 stoperi kadrosuna katmak istiyor.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek

LEO ORTIZ BOMBASI

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Brezilya'nın Bragantino takımında forma giyen Leo Ortiz için düğmeye bastığı ve oyuncunun menajeri ile görüşme yaptığı bildirildi.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek

27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Leo Ortiz'in Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek

Sarı-lacivertli kurmayların birkaç gün içinde Bragantino kulübü yetkilileri ile de görüşme yapacağı bildirildi.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Leo Ortiz'in sözleşmesi 31 Aralık 2026'da sona eriyor.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek

Bu arada önemli bir gelişme de yaşandı. Becao'nun Leo Ortiz'i yakından tanıdığı ve kendisini ikna etmek için telefon görüşme yaptığı da gelen haberler arasında.

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