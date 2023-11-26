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Fenerbahçe - Vavacars F. Karagümrük canlı izle! | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı devam ediyor. Liderliği ezeli rakibinden geri almak isteyen Fenerbahçe ile iyi gidişatını sürdürmek isteyen Vavacars Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'ndaki mücadelede Arda Kardeşler düdük çalıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 18:53 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 19:00
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Fenerbahçe - Vavacars F. Karagümrük canlı izle! | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı devam ediyor. Süper Lig'de liderliği Galatasaray'dan devralmayı hedefleyen Fenerbahçe ile ligde 4 maçtır kaybetmeyen ve serisini devam ettirmek isteyen Vavacars Fatih Karagümrük, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz

FENERBAHÇE - VAVACARS F. KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

Vavacars F. Karagümrük: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Eysseric, Feghouli, Rohden, Can Keleş, Mendes, Güven.

FENERBAHÇE - VAVACARS F. KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçı 26 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE İLE FATİH KARAGÜMRÜK 15. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Karagümrük, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Öte yandan Fenerbahçe, rakibine 64 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe, 24 gol atarken, Karagümrük 14 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de oynanan ve 5-4 ev sahibi lehine tamamlanan mücadele, rekabetteki en gollü maç olarak kayıtlara geçti. Ligin ikinci yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı da Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

İÇ SAHA KARNESİ

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 6 karşılaşmaya çıktı. İlk 5 maçta sahadan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, son oynanan Trabzonspor müsabakasında bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Kanarya, iç sahada 6 müsabakada rakip filelere 20 gol gönderdi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 5 maçta da 5 galibiyet elde etti.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, geriden kalan 12 haftanın 11'inde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 31 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 10 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ve Mame Thiam ile birlikte zirvede yer alıyor.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL CEZALI

Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla bu sezonki 4. sarı kartına ulaşan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, cezalı duruma düştü. Osayi-Samuel, Karagümrük müsabakasında forma giyemedi.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALIYOR

Fenerbahçe ile Fatik Karagümrük arasında oynanan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan.

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