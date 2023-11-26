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FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden kritik hamle! Maaşlarda...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'de yönetim, yerli ve yabancı oyuncular arasındaki dengeyi kritik bir hamleyle sağladı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 11:04
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden kritik hamle! Maaşlarda...

Fenerbahçe'de uzun süren şampiyonluk hasretini sona erdirmek için her türlü çalışmayı yapan yönetim, kaliteli bir kadronun ardından yeni hamleler de gerçekleştiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden kritik hamle! Maaşlarda...

Bu sezon kurulan kadronun yanı sıra saha dışında da çalışmalar yapılarak futbolcuların rahat ve mutlu olması için çaba sarf ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden kritik hamle! Maaşlarda...

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Rodrigo Becao ve Sebastian Szymanski gibi önemli yıldızları transfer eden yönetim bu futbolculara iddialı maaşlar da veriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden kritik hamle! Maaşlarda...

Milliyet'te yer alan habere göre idareciler yerli oyuncuları da bu çerçevede unutmadı. Bu oyuncularla yapılan anlaşmalarda da iyileştirmeye gidildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden kritik hamle! Maaşlarda...

Döviz kurunun son yılllarda yükselmesiyle yerli oyuncuların ücretleri de azalmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden kritik hamle! Maaşlarda...

Yönetim sezon başındaki hareketiyle bu sıkıntıyı büyük ölçüde giderdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden kritik hamle! Maaşlarda...

Tüm yerli oyuncuların ücretlerinde zam yapılarak döviz kuru karşısında rahatlamaları sağlanırken, takımdaki maaş dengesi de sağlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden kritik hamle! Maaşlarda...

Böylece 4 milyon euro'luk ücret alan Edin Dzeko, Dusan Tadic'in yanı sıra yine önemli ücretler alan Szymanski, Fred, Becao gibi yabancı isimlerle yerli oyuncular arasında ücret konusunda uçurumun önüne geçildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden kritik hamle! Maaşlarda...

Bu sayede yerli oyuncuların kafalarının daha rahat olması ve sahaya daha fazla konsantrasyon sağlamaları amaçlandı.

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