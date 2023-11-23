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Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçıyla devam ediyor. 13. hafta müsabakası Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 16:40 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 17:01
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Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı 26 Kasım Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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