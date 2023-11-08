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Fenerbahçe Ludogorets maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 20:25
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Fenerbahçe Ludogorets maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı Ludogorets Arena Stadı'nda, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların koşu çalışmasıyla devam ettiği idman, koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup şeklinde gerçekleştirilen 5'e 2 ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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