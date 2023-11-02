Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberler: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 10 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde bordo-mavilileri yenerek hem serisini hem de liderliğini sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesi sakatlık sorunuyla boğuşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 13:07
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İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 11'e, toplam galibiyet serisini ise 20 maça çıkarmak istiyor.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Ligde 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor ise topladığı 16 puanla 6. sırada yer alıyor.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'de sakat oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında yıldız oyuncularını sakatlığa kurban verdi.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Fenerbahçe'de Fred, Becao ve Samet Akaydin, İstanbul ekibiyle oynadıkları maçta yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle maça devam edemedi.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık, Becao'nun ise Hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması tespit edildiği açıklandı.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydin'de ise herhangi bir bulgu tespit edilmediği kaydedildi.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Fenerbahçe'de Fred ve Becao dışında sakatlıkları bulunan Alexander Djiku, Serdar Aziz, Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş da Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Bordo-mavililerle oynanacak mücadelede 4 stoperinde sakatlığı sebebiyle faydalanamayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, bu bölgede kimleri oynatacağına karar verdi.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Tecrübeli teknik adamın stoper ikilisi olarak Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'ye şans vermesi bekleniyor.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı muhtemel 11'i...

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

LIVAKOVIC

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

OSAYI-SAMUEL

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

SAMET

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

OOSTERWOLDE

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

FERDİ

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

İSMAİL

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

ZAJC

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

SZYMANSKI

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

TADIC

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

İRFAN CAN

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