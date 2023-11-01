Dusan Tadic'ten Olympiacos maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun, THY EuroLeague'in 6. haftasında Olympiacos'u konuk edeceği kritik maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.
Kanarya'nın yıldız futbolcusu Dusan Tadic bu karşılaşma öncesi antrenman ziyaretinde bulundu ve sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.
İŞTE DUSAN TADIC'IN O SÖZLERİ:
"Merhaba büyük Fenerbahçe taraftarları. Olympiakos'a karşı galibiyet isteyen basketbol takımızı desteklemek için lütfen siz de salona gelin. Görüşürüz"
Olympiacos maçı öncesinde takımımızın idmanını ziyaret eden Dusan Tadic'in sizlere bir mesajı var! ✉️💛💙@Fenerbahce Thanks for your visit @DT10_Official! 🙏 pic.twitter.com/kA1TVMT7Al— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) November 1, 2023