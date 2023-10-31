Sebastian Szymanski için sürpriz iddia! 20-30 milyon euro...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10.haftasında Pendikspor galibiyetiyle 19'da 19 yaptı.
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10.haftasında Pendikspor galibiyetiyle 19'da 19 yaptı.
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Rekorlarla dolu bir dönem geçiren sarı-lacivertlilerde ön plana çıkan bir isim de yeni transfer Sebastian Szymanski oldu.
Pendikspor karşısında 2 asistle mücadelede öne çıkan Polonyalı genç futbolcu, oynadığı futbolla yıldızını parlatmayı sürdürdü.
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın hücumdaki vazgeçilmezlerinden biri olan Szymanski, bu sezon gol ve asistleriyle takımına katkı sağladı.
Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova'dan 4 yıllığına kadrosuna kattığı yıldız orta saha, performansıyla şimdiden birçok Avrupa kulübünün radarına girdi.
Bir dönem Feyenoord, Borussia Dortmund, Bolton Wanderers, Racing Santander gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen efsane forvet Euzebiusz Smolarek, 24 yaşındaki yıldız futbolcu Szymanski'nin performansını Spor Arena'ya değerlendirdi.
EUZEBİUSZ SMOLAREK'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:
"FEYENOORD YETKİLİLERİNE SÖYLEMİŞTİM"
Szymanski, geçen sezon Feyenoord'da çok iyi bir sezon geçirdi ve Hollanda Ligi şampiyonluğu yaşadı. Açıkçası Szymanski'nin Feyenoord'dan ayrıldığına şaşırmıştım. Kendi kararını verdi ama neden ayrıldığını anlayamadım çünkü Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirdi. Uzun süre Feyenoord'da oynadım ve orada birçok kişiyi tanıyorum. Feyenoord yetkilileri, Szymanski'yi transfer etmeden önce bana da sordular. Onlara Szymanski'yi beğendiğimi söylemiştim. Ayrıca Szymanski'yi yetenekli ve atlet bir futbolcu olarak bulduğumu iletmiştim. Fenerbahçe, gerçekten büyük bir kulüp. Fenerbahçe, Avrupa'da mücadele ediyor ve Szymanski için Fenerbahçe iyi bir seçim oldu.
''FENERBAHÇE'NİN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ OLACAK"
Szymanski'nin Fenerbahçe'de şimdiye kadar kaydettiği gol ve asistler onun için çok iyi. Çok güçlü ve genç bir oyuncu. Zaman geçtikte ne kadar iyi ve önemli bir oyuncu olduğunu daha da gösterecek. Gerçekten toplara çok iyi dokunuşlar yapıyor. Szymanski, Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri olacak. Szymanski'nin performansı Polonya Milli Takımı için de çok önemli. Szymanski, 4 senedir milli takımda ve milli takımda her oynadığında ne kadar önemli oyuncu olduğunu gösteriyor. Bildiğiniz üzere Polonya Milli Takımı şu an çok iyi gitmiyor. Zor bir yoldayız ve umarım Avrupa Şampiyonasına gidebiliriz. Szymanski, bu kalitesini Polonya Milli Takımı'nda da yansıtmaya devam etmeli.
"SZYMANSKİ EN AZ 20-30 MİLYON EURO KAZANIR"
Szymanski, şu an Fenerbahçe'de verdiği performansı sergilemeye devam ederse Avrupa'daki diğer büyük takımlara kesinlikle gider. Premier Lig, La Liga ve İtalyan kulüplerinin bir oyuncuya ne kadar para verdiğini düşünürsek Fenerbahçe'nin Szymanski'den en az 20-30 milyon euro kazanacağını düşünüyorum. Her geçen gün daha güçlü ve önemli bir oyuncu olacak. Szymanski, çok yetenekli ve genç bir futbolcu olduğu için onu başka bir oyuncuyla kıyaslamak zor. O, ayrıca çok koşan ve top tekniği yüksek bir futbolcu. İleride nasıl bir oyuncu olacağını bekleyip göreceğiz.