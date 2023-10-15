FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 2 talip birden! Letonya maçını izleyecekler

Hırvatistan maçında Modric, Kovacic ve Brozovic'e göz açtırmayan İsmail Yüksek, performansını her geçen gün yukarıya taşırken, devleri de peşine takmaya başladı.
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Hırvatistan maçında Modric, Kovacic ve Brozovic'e göz açtırmayan İsmail Yüksek, performansını her geçen gün yukarıya taşırken, devleri de peşine takmaya başladı.
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden olan 24 yaşındaki yıldız, bugünkü Letonya karşılaşmasında da gözlem altında olacak.
İtalyan devi Milan ile Alman ekibi Bayer Leverkusen'in scout ekiplerinin İsmail'i izlemek için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.
Hırvatistan'la oynanan karşılaşmada sahanın en iyilerinden olan İsmail, performansıyla Milanlı yetkilileri kendisine hayran bırakmıştı.
HIRVATİSTAN'DAN DAHA FAZLA TOP KAZANDI!
Hırvatistan maçında sahanın yıldızı olan İsmail Yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
İsmail Yüksek, 90 dakika boyunca tek başına Hırvatistan Milli Takımı'nın tamamından (7) fazla top kapan İsmail Yüksek (8), aynı zamanda Luka Modric-Marcelo Brozovic-Mateo Kovacic üçlüsünün toplamından (13) daha fazla ikili mücadele kazandı.
İşte İsmail'in Hırvatistan maçı istatistikleri;
Pas %: 89, İkili mücadele: 16/25, Top kapma: 8, Sahipsiz top kazanma: 12 , Çalım: 3
İŞLERİ F.BAHÇE DEĞİŞTİRDİ
İsmail Yüksek'in, Trabzonspor'un kapısından döndüğü ortaya çıktı. O dönem Gölcükspor başkanı Bordo-Mavililerle anlaştı.
Ancak Fenerbahçe devreye girince; İsmail F.Bahçe'yi seçti.
14 MAÇTA OYNADI
F.Bahçe formasıyla Süper Lig'de 7, Konferans Ligi elemelerinde 6, Konferans Ligi'nde ise 1 maça çıkan İsmail Yüksek, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.
İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan kontratı 2024'te sona erecek.
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
1.83 cm boyundaki İsmail Yüksek, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.
İsmail Yüksek, 9 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi ve 1 gol kaydetti.
Yıldız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...