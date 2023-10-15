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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 2 talip birden! Letonya maçını izleyecekler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Hırvatistan maçındaki performansıyla transferde Avrupa takımlarının radarına giren İsmail Yüksek'in talipleri artıyor. Dünyaca ünlü 2 kulüp Letonya maçında Fenerbahçe'nin yıldızını tribünden takip etmek için Konya'ya geliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 2 talip birden! Letonya maçını izleyecekler

Hırvatistan maçında Modric, Kovacic ve Brozovic'e göz açtırmayan İsmail Yüksek, performansını her geçen gün yukarıya taşırken, devleri de peşine takmaya başladı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 2 talip birden! Letonya maçını izleyecekler

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden olan 24 yaşındaki yıldız, bugünkü Letonya karşılaşmasında da gözlem altında olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 2 talip birden! Letonya maçını izleyecekler

İtalyan devi Milan ile Alman ekibi Bayer Leverkusen'in scout ekiplerinin İsmail'i izlemek için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 2 talip birden! Letonya maçını izleyecekler

Hırvatistan'la oynanan karşılaşmada sahanın en iyilerinden olan İsmail, performansıyla Milanlı yetkilileri kendisine hayran bırakmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 2 talip birden! Letonya maçını izleyecekler

HIRVATİSTAN'DAN DAHA FAZLA TOP KAZANDI!

Hırvatistan maçında sahanın yıldızı olan İsmail Yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 2 talip birden! Letonya maçını izleyecekler

İsmail Yüksek, 90 dakika boyunca tek başına Hırvatistan Milli Takımı'nın tamamından (7) fazla top kapan İsmail Yüksek (8), aynı zamanda Luka Modric-Marcelo Brozovic-Mateo Kovacic üçlüsünün toplamından (13) daha fazla ikili mücadele kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 2 talip birden! Letonya maçını izleyecekler

İşte İsmail'in Hırvatistan maçı istatistikleri;

Pas %: 89, İkili mücadele: 16/25, Top kapma: 8, Sahipsiz top kazanma: 12 , Çalım: 3

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 2 talip birden! Letonya maçını izleyecekler

İŞLERİ F.BAHÇE DEĞİŞTİRDİ

İsmail Yüksek'in, Trabzonspor'un kapısından döndüğü ortaya çıktı. O dönem Gölcükspor başkanı Bordo-Mavililerle anlaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 2 talip birden! Letonya maçını izleyecekler

Ancak Fenerbahçe devreye girince; İsmail F.Bahçe'yi seçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 2 talip birden! Letonya maçını izleyecekler

14 MAÇTA OYNADI

F.Bahçe formasıyla Süper Lig'de 7, Konferans Ligi elemelerinde 6, Konferans Ligi'nde ise 1 maça çıkan İsmail Yüksek, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 2 talip birden! Letonya maçını izleyecekler

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan kontratı 2024'te sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 2 talip birden! Letonya maçını izleyecekler

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 2 talip birden! Letonya maçını izleyecekler

1.83 cm boyundaki İsmail Yüksek, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 2 talip birden! Letonya maçını izleyecekler

İsmail Yüksek, 9 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi ve 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 2 talip birden! Letonya maçını izleyecekler

Yıldız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...

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