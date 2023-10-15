FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 2 talip birden! Letonya maçını izleyecekler

Hırvatistan maçında Modric, Kovacic ve Brozovic'e göz açtırmayan İsmail Yüksek, performansını her geçen gün yukarıya taşırken, devleri de peşine takmaya başladı.

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