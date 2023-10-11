FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin menajerinden flaş transfer itirafı! "Galatasaray..."

Sebastian, Fenerbahçe'ye güçlü bir başlangıç yaptı. Şimdiden sekiz gol attı ve dört asist yaptı. Bu transfer nasıl gerçekleşti?

Kesinlikle şimdiye kadar yaptığım en zor transferdi. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum ama iki haftadan fazla bir süre görüşme halindeydim.