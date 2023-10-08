Taktikle tamamladı

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde Kasımpaşa maçının taktiği üzerinde duruldu. Son bölümde ise soğuma hareketleriyle idman tamamlandı.
Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde Kasımpaşa maçının taktiği üzerinde duruldu. Son bölümde ise soğuma hareketleriyle idman tamamlandı.