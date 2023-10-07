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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Satou Sabally ile yollarını ayırdı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Alagöz Holding, 3 sezondur takımın formasını giyen Satou Sabally ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 15:00
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Satou Sabally ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Alagöz Holding, Satou Sabally ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Avrupa Şampiyonluğumuz başta olmak üzere üç sezon boyunca kazandığımız başarılarda pay sahibi olan, mücadelesi ve enerjisi ile iz bırakan oyuncumuz Satou Sabally, hedefleri doğrultusunda kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır.

Yollarımızın bir gün tekrar kesişeceğine inandığımız ve her zaman ailemizin bir parçası olacak Satou Sabally'e emekleri için çok teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz!

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