Asist kralı Fred

Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 2-1'le gecerken, King'in attığı ikinci golun asistini 63'te Zajc'ın yerine oyuna giren Fred yaptı. Brezilyalı oyuncu, boylece Avrupa'daki asist sayısını uce cıkardı ve asist krallığında zirveye cıktı. Fred'i ikişer asistle; Matija Malekinušić (Zrinjski), Bogdan Mykhaylichenko (Dinamo Zagreb), Bernard Tekpetey (Ludogorets) izliyor.
Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 2-1'le gecerken, King'in attığı ikinci golun asistini 63'te Zajc'ın yerine oyuna giren Fred yaptı. Brezilyalı oyuncu, boylece Avrupa'daki asist sayısını uce cıkardı ve asist krallığında zirveye cıktı. Fred'i ikişer asistle; Matija Malekinušić (Zrinjski), Bogdan Mykhaylichenko (Dinamo Zagreb), Bernard Tekpetey (Ludogorets) izliyor.