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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan rotasyon açıklaması! "Görüşme yapacağım"

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında FC Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ve Joshua King maç öncesi basın toplantısı düzenledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 19:37 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 20:04
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan rotasyon açıklaması! "Görüşme yapacağım"

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında FC Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ve Joshua King maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI;

İsmail Kartal: "Buraya moralli geldik. Gruplara kaldığımız günden beri bütün rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz. Spartak Trnava'yı da çok iyi analiz ettik, dersimize çalıştık. İyi futbol oynayarak 3 puanı almak istiyoruz. Bu gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirten Kartal, "Bu rakibe karşı iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak 3 puanı almak istiyoruz. Bu gruptan da lider olarak çıkmak istiyoruz. Bütün hedef ve amacımız bu şekilde." dedi.

"TAKIMA YASAKLADIM"

Galibiyet serisi hakkında konuşan İsmail Kartal, "14'te 14, 20'de 20, 30'da 30... Ben, bunlara bakmıyorum. Bunları zaten Samandıra'da takıma yasakladım. Biz, sıradaki maçın bizim için en önemli maç olduğu bilinciyle maçlara çıkıyoruz." açıklamasını yaptı.

"BU GECE TOPLANTI YAPACAĞIM"

Rotasyon hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımız. Yarınki maç ile ilgili de bu gece toplantı yapacağım. Bazı oyuncularımla görüşeceğim. Daha karar vermedim, sabah karar vereceğim." dedi.

JOSHUA KING'İN SÖZLERİ;

Joshua King: "Her türlü rekabet, takım için faydalıdır. Mental anlamda başlarda benim için zordu, süre alıp almama konusunda kafamda soru işaretleri vardı. Ama ben, hiçbir şekilde vazgeçmedim. Benim amacım ve isteğim, kadroyu kurarken hocamın işini zorlaştırmak. Çünkü ancak bu şekilde kendimi gösterebilirim. Takım içinde çok fazla iyi oyuncu var, kendi pozisyonumda da aynı şekilde. Takım olarak ana hedefimiz, maçları kazanmak. Her zaman iyi bir performans ortaya koymalısınız, çünkü eğer iyi bir performans ortaya koyamazsanız sizin yerinize diğer takım arkadaşlarınız oynayacaktır."

"ÜZÜCÜ HAFTAYDI"

Hayatını kaybeden şöförü hakkında konuşan King, "Hem Murat'ın ailesi için hem de benim ailem için üzücü bir haftaydı. Fakat bizler profesyoneliz ve futbolcu olarak sahaya odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"SABIRLI FUTBOLCUYUM"

Forma rekabeti hakkında konuşan yıldız oyuncu, ""Takımımızda gerçekten çok kaliteli oyuncular var ve geçmiş senelere kıyasla çok daha az oynadığım bir dönem oldu süre olarak. Ben sabırlı bir futbolcuyum. Hocam bana bu şansı verdiğinde asist ve gol anlamında takıma yardımcı olmak istiyorum." dedi.

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