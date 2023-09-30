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Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamam

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de maç hazırlıkları tamamlandı. Galibiyet serisini sürdürmek isteyen Kanarya, Rize engelini de kayıpsız geçip yoluna devam etmek istiyor. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını sonlandırıp kampa girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 19:52 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 19:55
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

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