Alanyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 6. hafta maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay oldu.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Alanyaspor: Yusuf, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KADRODA 6 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra; Serdar Aziz, Joshua King, Emre Mor ve Miha Zajc da Corendon Alanyaspor maçında forma giyemiyor.

LİGDE 15. RANDEVU

Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bugüne kadar 15 kez rakip oldu. Geride kalan 14 maçta sarı-lacivertliler 8 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler ise 3 kez üstünlük sağladı. 3 müsabaka da beraberlikle sona erdi. Kanarya'nın 31 golüne, Akdeniz temsilcisi 15 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de rakibini 5-0'lık skorla yenen Fenerbahçe, Alanya'daki maçı da 3-1 kazanmıştı.

11 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıkarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 7 müsabaka oynadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte oynadığı 11 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.