Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, "Benim için özel bir maç olacak. Kariyerim burada başlamıştı. 5-1 kazanmamıza rağmen önemli bir maç olacak" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yarın TSİ 20.00'de Twente Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek. Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Hollandalı oyuncu, "Benim için özel bir maç olacak. Kariyerim burada başlamıştı. 5-1 kazanmamıza rağmen önemli bir maç olacak. Burada da kazanmak istiyoruz. Bazı hatalarımız vardı, onları düzelttik" diye konuştu.

"BU SEZON GERÇEKTEN İYİ HAZIRLANDIM"

Geçtiğimiz sezon adaptasyon süreci ve sakatlıklardan dolayı performansını yansıtamadığını belirten Oosterwolde, "Türkiye'ye ilk geldiğimde kültüre alışmak durumunda kalmıştım. Ufak sakatlıklar da yaşadım. Zor bir başlangıç oldu. Bu sezon gerçekten iyi hazırlandım. Hocamın da güveniyle birlikte iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bunu aynı şekilde devam ettirmeyi umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SOL BEKTE OYNAMAYI TERCİH EDERİM"

Son maçlarda sol stoper oynamasının hatırlatılması üzerine ise Jayden Oosterwolde, "Doğal olarak daha çok sol bekte oynamayı tercih ediyorum. İtalya'da bu şekilde oynadım. Twente'de savunmanın merkezinde ve orta sahada da oynamıştım. Hocam nerede ihtiyaç duyarsa orada oynarım. Tercihimi sorarsanız tabii ki sol bek oynamayı tercih ederim" şeklinde konuştu.

Oosterwolde, "İlk maçı 5-1 kazanmanıza rağmen turu kaybetme korkusu yaşıyor musunuz?" şeklinde gelen soruya ise "Kendimize güveniyoruz. Bütün maçlarımızı kazandık. Karşılaşmayı kazanacağımızı düşünüyorum. Bir tehlike olmadığını söyleyebilirim" diyerek cevap verdi.