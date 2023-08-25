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Livakovic artık Fenerbahçeli

Fenerbahçe’nin yeni transferi Dominik Livakovic, dün 13.00’te İstanbul’a geldi. 28 yaşındaki Hırvat kaleci, sağlık kontrollerinin ardından 4+1 yıllık imzayı atacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Livakovic artık Fenerbahçeli

Fenerbahçeli taraftarlar aylardır yolunu gözlediği Dominik Livakovic'e nihayet kavuştu. Dün saat 13.00 civarında İstanbul'a gelen 28 yaşındaki kaleciyi sarı-lacivertli taraftarlar havalimanında coşkuyla karşıladı. Kulüp yetkililerinin eşlik ettiği Hırvat eldiven, ardından kalacağı otele oradan da sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Livakovic'in bugün Fenerbahçe'yle 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve ardından da eşyalarını toparlamak üzere ülkesine gideceği belirtildi. Sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 7 milyon euro bonservis bedeli artı 1 milyon euro da bonus ödeyecek. 28 yaşındaki tecrübeli file bekçisi ise senelik 2 milyon euro ücret alacak. Fenerbahçe'nin bu sezonki 12. transferi olan Dominik Livakovic, Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaşlı teklifi sarı-lacivertlilere söz verdiği için reddetmişti. Futbola Zadar altyapısında başlayan Hırvat eldiven, 2012'de NK Zagreb'e oradan da 2015'te Dinamo Zagreb'e transfer oldu.

PENALTI CANAVARI

Dominik Livakovic, maç içerisinde yaptığı kurtarışların yanı sıra penaltılardaki başarısıyla da ön plana çıkıyor. 28'lik eldiven özellikle 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Japonya'nın 3 penaltısını kurtararak Hırvatları çeyrek finale taşımıştı.

2016'dan bu yana Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic, 290 maça çıkıp 135 maçta kalesini gole kapattı. Aynı zamanda 6'sı lig olmak üzere 8 kez kupa zaferi yaşadı.

Livakovic, daha önce verdiği röportajda örnek aldığı ismin Casillas, idolünün ise Buffon olduğunu açıklamıştı. Livakovic o anı, "Onunla tokalaşma onuruna erdim" diyerek anlatmıştı.

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