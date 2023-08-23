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Yerlikaya ve Bak'a ziyaret

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile yonetim kurulu uyeleri, İcişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Genclik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ziyarete Faruk Koca, Ahmet Ketenci ve Cağrı İlk'in de katıldığı belirtilirken, goruşmenin detaylarıyla ilgili bilgi paylaşımı yapılmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Yerlikaya ve Bak'a ziyaret
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koc ile yonetim kurulu uyeleri, İcişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Genclik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ziyarete Faruk Koca, Ahmet Ketenci ve Cağrı İlk'in de katıldığı belirtilirken, goruşmenin detaylarıyla ilgili bilgi paylaşımı yapılmadı.
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