Yerlikaya ve Bak'a ziyaret

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile yonetim kurulu uyeleri, İcişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Genclik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ziyarete Faruk Koca, Ahmet Ketenci ve Cağrı İlk'in de katıldığı belirtilirken, goruşmenin detaylarıyla ilgili bilgi paylaşımı yapılmadı.
KulüplerBirliği Vakfı Başkanı Ali Koc ile yonetim kurulu uyeleri, İcişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Genclik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ziyarete Faruk Koca, Ahmet Ketenci ve Cağrı İlk'in de katıldığı belirtilirken, goruşmenin detaylarıyla ilgili bilgi paylaşımı yapılmadı.