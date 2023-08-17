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Fenerbahçe'nin genç futbolcuları Moskova'da turnuvaya katıldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, genç yeteneklerini Moskova'da görücüye çıkardı. Sarı-lacivertliler Zenit, Lokomotiv Moskova, Dinamo Moskova, CSKA Moskova, Rubin Kazan ve Kızıl Yıldız gibi güçlü rakiplerin de yer aldığı turnuvada mücadele ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 12:16
Fenerbahçe'nin genç futbolcuları Moskova'da turnuvaya katıldı

Sarı-lacivertliler, gençlerine yurt dışı deneyimi kazandırmak adına U15 ve U12 takımlarını Rusya'nın başkenti Moskova'daki futbol turnuvasına getirdi. Zenit, Lokomotiv Moskova, Dinamo Moskova, CSKA Moskova, Rubin Kazan ve Kızıl Yıldız gibi güçlü rakiplerin de yer aldığı turnuvada mücadele eden Fenerbahçe, genç yeteneklerini görücüye çıkardı.

UTLC CUP 2023 kapsamında Moskova'ya gelen Fenerbahçe U15 ve Sport Arena Cup turnuvasında da mücadele eden Fenerbahçe U12 takımları Azerbaycan, Kazakistan, Sırp ve Rus rakipleri ile mücadele edecek. U15 takımını çalıştıran Tayfun Seven, "Yurt dışı deneyimini ilk defa yaşıyoruz. Takımımız geçen yıl Türkiye şampiyonu oldu biliyorsunuz. Seviyemizi görmek açısından iyi oldu. Ama dört futbolcumuz milli takıma gittiği için aramızda değil. Keşke tam kadro gelebilseydik. Uluslararası tecrübe edinmek için bu turnuvaları çok önemsiyoruz" dedi.

U12 Teknik Direktörü Aydın Perçin ise, kendi yaş gruplarında sürekli yurt dışındaki turnuvalara katılarak futbolcu adaylarına yurt dışı deneyimi kazandırmak istediklerini söyledi. Moskova'da düzenlenen turnuva 20 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

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