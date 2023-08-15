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Fenerbahçe'de krizin adı: Altay Bayındır!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi gittikçe derinleşiyor. Performansıyla hayal kırıklığı yaratan 25 yaşındaki file bekçisi, son olarak Gaziantep FK maçında da tepki topladı. Sarı-lacivertlilerin 2-1 kazanmasına karşın Altay Bayındır'ın sergilediği grafik camiada endişe uyandırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 11:21 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 11:27
Fenerbahçe'de krizin adı: Altay Bayındır!

Yeni sezona önemli transfer hamleleriyle adım atan Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yaşadığı moral-motivasyonu kaybı ve form düşüklüğü endişe verici boyuta ulaştı.

Fenerbahçe'de krizin adı: Altay Bayındır!

Çıkışları, yer tutuşları, topu oyuna sokuşu eleştirilen, yediği gollerde ise hatalı bulunan genç kalecinin gelen bu ağır eleştiri bombardımanından oldukça kötü etkilendiği, Maribor ve Gaziantep FK maçlarında bir kez daha su yüzüne çıktı.

Fenerbahçe'de krizin adı: Altay Bayındır!

Stada gelen ve sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan taraftarların her maç artan yoğun tepkisi genç kalecinin taraftarla arasındaki bağın iyice kopmasına neden oldu.

Fenerbahçe'de krizin adı: Altay Bayındır!

Geçtiğimiz sezon teknik direktör Jorge Jesus'un oynattığı üçlü defans sisteminde kritik hatalar yaparak taraftar tepkisini yoğun biçimde almaya başlayan Altay Bayındır, sezonun son bölümünde de bel fıtığı ameliyatı olarak kaleyi İrfan Can Eğribayat'a teslim etmişti.

Fenerbahçe'de krizin adı: Altay Bayındır!

Sakatlığı nedeniyle 67 gün takımdan uzak kalan ve bu süreçte 15 resmi maçı kaçıran 25 yaşındaki eldiven yeni sezonla birlikte kalesini devraldı.

Fenerbahçe'de krizin adı: Altay Bayındır!

UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru ile oynanan 2 karşılaşmada rakip sadece 1 isabetli şut atabilirken Altay bu mücadelelerde kalesini gole kapadı.

Fenerbahçe'de krizin adı: Altay Bayındır!

Sonraki turda Maribor'un 3 isabetli şutundan biri, ligde de Gaziantep'in tek isabetli şutu gol olarak tabelaya yansıdı. Altay ligde yediği golle de eleştiri aldı.

Fenerbahçe'de krizin adı: Altay Bayındır!

YABANCI ALTERNATİF MORALİNİ BOZDU
Hürriyet'in haberine göre; 2-1 kazanılan Gaziantep maçının sonlarında Samet ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle konuk takım korner kazanırken tribünler Altay'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de krizin adı: Altay Bayındır!

Yeni sezonda yönetimin takıma yaptığı önemli transferler, taraftarların yabancı kaleci isteğini de körükleyince iki aydır dillerden düşmeyen Dominik Livakovic söylentilerinin de genç kalecide adeta bir moral yıkımına sebep olduğu netleşti.

Fenerbahçe'de krizin adı: Altay Bayındır!

Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Altay'ı tamamen kaybetmemek için ona hem UEFA Konferans Ligi'nde hem de Trendyol Süper Lig'de formayı uzatmaya devam etse de taraftarların "yabancı kaleci alınsın" ve "İrfan Can Eğribayat'ı oynat" baskısı giderek artıyor.

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