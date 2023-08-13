Fenerbahçe'de Dusan Tadic'ten dikkat çeken galibiyet sözleri!

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Kanarya, 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçın ardından Tadic açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

En önemlisi 3 puanı almaktı. Baskıyla başa çıkmayı da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Maç içerisinde işleri doğru yapamadığımız anlar olabilir ama daha iyisini yapmak adına devam etmemiz gerekiyor. Özgüven anlamında, sorumluluğu yerine getirme anlamında çok daha iyisini yerine getirebiliriz. Baskıyı kaldırabilmemiz gerekiyor şampiyonluk için. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz