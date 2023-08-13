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Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı canlı izle (FB Gaziantep FK maçı canlı yayın) Fb maçı izle

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetimindeki sarı-lacivertliler, seyircisinin önünde sezona galibiyetle başlamak istiyor. Erdal Güneş'in çalıştırdığı Gaziantep FK ise zorlu deplasmandan kazanarak dönmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 21:36 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 21:36
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı canlı izle (FB Gaziantep FK maçı canlı yayın) Fb maçı izle

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. 1. hafta müsabakasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelede hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalıyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge oldu.

Ev sahibi Fenerbahçe, sezona 3 puanla başlayıp taraftarını mutlu etmek istiyor. Gaziantep FK ise güçlü rakibi karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Gaziantep FK: Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Gradel, Markovic

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SÜPER LİG'DE 9. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 8 kez birbirlerine rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 6-2 üstün durumda bulunuyor. Bu süreçte Fenerbahçe'nin 21 golüne güney temsilcisi 10 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Gaziantep'te oynanan maçta Kanarya, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Kadıköy'de oynanması planlanan müsabaka ise deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep ekibinin 3-0 mağlup sayılması kararlaştırıldı.

KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Kadıköy'de 4 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ev sahibi, 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonu ilk haftasında rakibini 5-0'lık skorla mağlup ederken, sonraki sezonlarda 3 gollü galibiyetler elde etti.

KIRMIZI-SİYAHLILAR 6 AY SONRA İLK KEZ

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıktı. Oynadığı 22 karşılaşmada 25 puan toplayan güney ekibinin, kalan maçları rakibi lehine 3-0 olarak tescil edilse de, TFF tarafından Gaziantep ekibinin bu sezon da Süper Lig'de mücadele etmesi kararlaştırılmıştı. Süper Lig'de son olarak 4 Şubat tarihinde Antalyaspor'a karşı sahada olan kırmızı-siyahlılar yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele ediyor.

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