Haberler Fenerbahçe Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Zimbru ile karşı karşıya gelecek. Stadionul Zimbru Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 15:41
Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Zimbru - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda FC Zimbru ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZİMBRU - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zimbru - Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Hastane odasından paylaşımda bulunan Ufuk Özkan güzel haberi verdi! "Canlar böle devam ederse..."
Esenyurt'ta tekel bayisindeki Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı katleden Tarık Özerbay HDPKK ve FETÖ sempatizanı çıktı!
Boey yeniden İngilizlerin gözdesi!
Kartal'a İspanyol kanat! Görüşmeler başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye'ye geldi! F.Bahçe görüşme halinde
F.Bahçe'de ayrılık sinyali! O isimden flaş hareket!
SICAKLAR GERİ DÖNÜYOR | Eyyam-ı bahur nedir?
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:49
Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı saat kaçta? Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı saat kaçta? 15:45
Zimbru - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Zimbru - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 15:41
Trabzonspor - AEK maçı saat kaçta? Trabzonspor - AEK maçı saat kaçta? 15:13
Aston Villa - Brentford maçı saat kaçta? Aston Villa - Brentford maçı saat kaçta? 15:06
Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Beşiktaş transferi resmen duyurdu! 14:34
Daha Eski
G.Saray Icardi'nin maliyetini KAP'a bildirdi! G.Saray Icardi'nin maliyetini KAP'a bildirdi! 14:24
Kartal'da Tirana mesaisi sürüyor! Kartal'da Tirana mesaisi sürüyor! 14:01
Boey yeniden İngilizlerin gözdesi! Boey yeniden İngilizlerin gözdesi! 13:28
Buruk'tan geçer not alamadı! Ayrılabilir Buruk'tan geçer not alamadı! Ayrılabilir 12:47
Süper Lig devinde oynamaya sıcak bakıyor! Süper Lig devinde oynamaya sıcak bakıyor! 11:40
Chelsea - Fulham maçı saat kaçta? Chelsea - Fulham maçı saat kaçta? 11:37