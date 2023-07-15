TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Dusan Tadic'i resmen açıkladı!

Yeni sezon çalışmalarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatına da devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip Beşiktaş'ın ilgilendiği Dusan Tadic'i İstanbul'a getirdi.

Sarı-lacivertli ekibin paylaşımında, "Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor…" ifadelerine yer verdi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAP AÇIKLAMASI:

Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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