TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Dusan Tadic'i resmen açıkladı!

Yeni sezon çalışmalarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatına da devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip Beşiktaş'ın ilgilendiği Dusan Tadic'i İstanbul'a getirdi.
Sarı-lacivertli ekibin paylaşımında, "Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor…" ifadelerine yer verdi.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAP AÇIKLAMASI:
Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN PAYLAŞIM!
Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor… 💛💙 pic.twitter.com/DaQrOHuCLZ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 15, 2023