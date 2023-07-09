FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Nice Attila Szalai'yi takibe aldı!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı ve alternatifli bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı ve alternatifli bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertli takımda bir yandan da iç transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'nin bazı oyuncularına teklifler gelirken son olarak Alman ekipleri Macar stoper Attila Szalai için girişimlerine başlamıştı.
Özellikle Union Berlin'in transferi için ciddi adımlar attığı 25 yaşındaki savunmacı, piyasasını yükseltmeye devam ediyor.
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un L'Equipe'ten aktardığı habere göre Fransız temsilcisi Nice, Attila Szalai'yi takibe aldı.
Haberde takımın başına geçen eski Alanyaspor teknik direktörü Francesco Farioli'nin Szalai'yi kulüp yönetimine önerdiği bildirildi.
Merkezi bir defans ihtiyacı olan Nice'in, Szalai'yi birkaç haftadır yakın takibe aldığı aktarıldı.
Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 52 karşılaşmada görev alan Macar futbolcu, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
Sarı-lacivertli takımın en istikrarlı isimlerinden olan yıldız ismin sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Szalai kariyerinde Rapid Wien II, Mezokövesd, Apollon Limassol ve Fenerbahçe formaları giydi.
Macar Milli Takımı'nda da oynayan Szalai'nin güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro...