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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Nice Attila Szalai'yi takibe aldı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe transferde hareketli saatler geçirirken takımın Macar stoperi Attila Szalai konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Almanların peşinde olduğu genç yıldızı Fransız ekibi Nice de takibe aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 10:38
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Nice Attila Szalai'yi takibe aldı!

Merkezi bir defans ihtiyacı olan Nice'in, Szalai'yi birkaç haftadır yakın takibe aldığı aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Nice Attila Szalai'yi takibe aldı!

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 52 karşılaşmada görev alan Macar futbolcu, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Nice Attila Szalai'yi takibe aldı!

Sarı-lacivertli takımın en istikrarlı isimlerinden olan yıldız ismin sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Nice Attila Szalai'yi takibe aldı!

20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte'de dünyaya gelen Szalai, kariyerine Vac FC altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Nice Attila Szalai'yi takibe aldı!

Szalai kariyerinde Rapid Wien II, Mezokövesd, Apollon Limassol ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Nice Attila Szalai'yi takibe aldı!

Macar Milli Takımı'nda da oynayan Szalai'nin güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro...

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