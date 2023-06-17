Fenerbahçe Genel Kurul'da kavga çıktı! Üyeler birbirine girdi

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul'da kavga çıktı. Başkan Ali Koç'un konuşma yaptığı sırada kongre üyeleri tepki gösterdi. Katılımın yoğun olduğu toplantıda bir kısım üye, Koç'u istifaya çağırdı.



Görevi bırakması yönünde çağrıda bulunan üyeler, "Fenerbahçe her zaman taraftarındır" protestosunu yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, protestolar nedeniyle Olağan Mali Genel Kurul'da konuşmasına bir süredir devam edemedi.



Yönetim taraflı üyelerin istifa seslerine karşı gelmesi üzerine ortalık karıştı. Gerginliğin yükseldiği genel kurulda üyeler birbirine girdi.

Sözlü atışmalar sonrası olaylar daha da büyüdü ve çıkan tartışmalar nedeniyle toplantıya ara verilmek zorunda kalındı.