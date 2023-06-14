Luan Peres heyecanlı

Sakatlığı sebebiyle sarı- lacivertlilerin sezonun büyük bölümünde faydalanamadığı Luan Peres iyileştikten sonra önemli katkı vermişti. Tecrübeli savunma oyuncusu, Fenerbahçe'ye borcu olduğunu belirterek şimdiden gelecek yılı işaret etti. Başarılı oyuncu dün babalık mutluluğunu da tattı. Tebrik mesajı yağdı.
Sakatlığı sebebiyle sarı- lacivertlilerin sezonun büyük bölümünde faydalanamadığı Luan Peres iyileştikten sonra önemli katkı vermişti. Tecrübeli savunma oyuncusu, Fenerbahçe'ye borcu olduğunu belirterek şimdiden gelecek yılı işaret etti. Başarılı oyuncu dün babalık mutluluğunu da tattı. Tebrik mesajı yağdı.