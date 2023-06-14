5 yıldız için PFDK’ya sevk

Ziraat Türkiye Kupası finalinde seremoniye 5 yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi. Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesine aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde seremoniye 5 yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi. Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesine aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.