Haberler Fenerbahçe 5 yıldız için PFDK’ya sevk

5 yıldız için PFDK’ya sevk

Ziraat Türkiye Kupası finalinde seremoniye 5 yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi. Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesine aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
5 yıldız için PFDK’ya sevk
Ziraat Türkiye Kupası finalinde seremoniye 5 yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi. Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesine aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
DİĞER
Kuruluş Osman’ın sezon finali sürprizlerle dolu! Hür ve müstakil bir beylik kuruluyor
27 yıllık evliliği biten Arzum Onan takvim.com.tr objektiflerinde! Suskunluğunu bozdu! Mehmet Aslantuğ'un adı aşk dedikodularına karışınca...
Cimbom'dan 3 teklife ret!
F.Bahçe'nin Dzeko teklifi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de teknik direktör arayışında sıcak saatler!
F.Bahçe'de Arda Güler'i ikna turu!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Karnesinde 2 olan Teşekkür, Takdir Belgesi alabilir mi?
Takdir, teşekkür belgesi hesaplama (ortalama ve puana göre)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:41
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! F.Bahçe'de bir ayrılık daha! 00:40
Nantes'tan flaş Mostafa Mohamed kararı! Nantes'tan flaş Mostafa Mohamed kararı! 00:40
G.Saray'da Nelsson'un giderse alternatifi hazır! G.Saray'da Nelsson'un giderse alternatifi hazır! 00:40
Ekvador basını duyurdu! G.Saray'a 22'lik yıldız Ekvador basını duyurdu! G.Saray'a 22'lik yıldız 00:40
Final serisinde ilk maç Anadolu Efes'in! Final serisinde ilk maç Anadolu Efes'in! 00:40
Daha Eski
F.Bahçe'den Dzeko'ya flaş teklif! İşte ödenecek rakam F.Bahçe'den Dzeko'ya flaş teklif! İşte ödenecek rakam 00:40
Eyüpspor'dan Umut Nayir açıklaması! F.Bahçe... Eyüpspor'dan Umut Nayir açıklaması! F.Bahçe... 00:40
Jesus'tan flaş açıklamalar! "Başkan bana F.Bahçe'ye..." Jesus'tan flaş açıklamalar! "Başkan bana F.Bahçe'ye..." 00:40
Ertuğrul Doğan: Gelirler giderlerini karşılamıyor Ertuğrul Doğan: Gelirler giderlerini karşılamıyor 00:40
F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu 00:40
F.Bahçe'de flaş Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde... F.Bahçe'de flaş Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde... 00:40