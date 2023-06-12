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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ryan Kent'i kadrosuna kattığını duyurdu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, 26 yaşındaki İngiliz futbolcu Ryan Kent'i renklerine bağladığı resmen duyurdu. Başarılı oyuncu ilk açıklamasında, hedefinin Süper Kupa maçı olduğunu dile getirdi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 13:59 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 14:13
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ryan Kent'i kadrosuna kattığını duyurdu

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini Ryan Kent ile yaptı. Sarı-lacivertliler, İngiliz sol kanat oyuncusu Ryan Kent'i resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

"İLK HEDEFİMİZ SÜPER KUPA"

Ryan Kent yaptığı ilk açıklamada, "Yeni sezon ile ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak." dedi.

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