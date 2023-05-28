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TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, son olarak İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen Ryan Kent'i kadrosuna kattı. İngiliz futbolcunun Fenerbahçe'den alacağı maaş ve sözleşme süresi ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Şampiyonluk için umudunu koruyan ve bir yandan gelecek sezon Jorge Jesus ile devam etme planları yapan Fenerbahçe yönetimi, yeni kadro için de çalışıyor.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Bu doğrultuda görüşmelere erken start veren sarı-lacivertliler, ilk transferini haziran ayına girmeden tamamladı.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Sabah'ın haberine göre; Kanarya, Glasgow Rangers ile sözleşmesi biten Ryan Kent ile her konuda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

26 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2026 yılına kadar el sıkışıldı.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

İngiliz yıldızın maaşının senelik 1.7 milyon Euro alması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

HÜCUMUN HER YERİNDE OYNUYOR

Ana bölgesi sol açık olan Ryan Kent; forvet, 10 numara ve sağ kanat olmak üzere hücumun her bölgesinde forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

26 yaşındaki futbolcu, Rangers'ta 57 gol pasıyla İskoç takımın tarihinin en çok asist yapan 6. oyuncusu konumunda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Liverpool altyapısından yetişen oyuncu, 2018 yazında Rangers'a kiralık gitti. Ertesi sezon 7.2 milyon Euro'ya bonservisiyle İskoç takımına katıldı.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Burada 2 şampiyonluk yaşarken kariyer totalinde 7 sakatlıkla karşı karşıya kalıp takımını 29 maçta yalnız bıraktı.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Rangers'ta Steven Gerrard ile kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. 138 maçta 28 gol atıp, 33 asist gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

İSKOÇ GAZETECİLER RYAN KENT'İ SABAH SPOR'A ANLATTI

Fraser Fletcher (Football Insider): Rakip defanslar için tam bir kabus

"Kent, her zaman çok tehlikeli bir oyuncu olmuştur, her iki yöne de gidebilir ve mükemmel bir top sürme oyuncusudur. İskoçya'daki birçok defans oyuncusu onun en zor rakip olduğunu söylüyor. Çünkü çok hareketli, nerede ne yapacağı belli olmayan, çabuk ve seri bir isim. Ancak kendi adına büyük bir sorun da vardı. Bu yeteneğini, becerisini hiçbir zaman sonuca bağlayamadı. Her yıl skora katkıları genellikle beklenenin altında kaldı.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Çoğu zaman Glasgow Rangers taraftarları için bir hayal kırıklığı kaynağı oldu. Ancak bu özelliğini geliştirir ve skorer olma problemini ortadan kaldırabilirse kesinlikle taraftarın sevgilisi olacaktır. Çok özel yeteneklere sahip bir futbolcu."

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Mark Hendry (Football Scotland): Taraftarları tribünden sahaya indirir

"Kent, geldiğinden beri Rangers için güçlü bir oyuncu ama istatistikleri olması gerektiği kadar iyi değil. İyi günündeyken yıldızlaşır ve goller atabilir ama bu maçlar onun için yeterince sık gelmiyor. Taraftarlar ondan daha fazlasını bekliyordu. Buna rağmen her zaman rakip için tehlikeliydi. Hızlı bir oyuncu ve becerileriyle rakibini geçebilir. Ortaları daha iyi olabilirdi ama yine de rakibi için her zaman bir tehdit.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Topla koşmaya başladığı andan itibaren heyecan yaratır ve taraftarları koltuklarından indirmeyi başarır. Türkiye onun için yeni bir meydan okuma olacak. Türkiye ligi hücuma dayalı bir ligse, başarılı olacaktır. Değilse oyuncunun savunma görevlerini çok sık yapmasını beklemeyin."

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

GÜRCAN BİLGİÇ: GİZLİ BİR AJANDA VAR!

SORU: F.Bahçe, sol kanat Ryan Kent ile anlaştı. Ayrıca stoper için de Rodrigo Becao gündemde. Bu oyuncular için yorumunuz nedir?

Anladığım kadarıyla F.Bahçe yönetiminin gizli bir ajandası var. Çünkü şu andaki takımı koruduğu takdirde önceliği sol bek ve 6-8 numara oynayabilecek bir oyuncu olmalıydı. Santrfor için her zaman transfer açıktır. Kent transferi serbest ve genç bir oyuncuya yatırım olarak düşünülebilir.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Glasgow'daki oyununa baktığımız zaman gelip takımı kurtaracak, şampiyon yapacak gibi gözükmüyor ama bugünün sistemi içinde etkili rol alıp kapanan rakiplerin dengesini bozabilecek yetenekte. F.Bahçe'nin şu anda elinde 5 tane stoperi var. Yeniden bir oyuncuya yönelmek, bunlardan en az ikisinden vazgeçmek demek. Gizli ajandadan kastım da buydu.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Muhtemelen takımdan ayrılacak 5-6 oyuncu olacak. Doğal olarak da erken açılacak sezon öncesinde anlaşmaları yapmak, son ana bırakmak istemiyorlar. Transfer öncesinde her oyuncuya 'kurtarıcı' gözüyle bakılır. Bu kadronun en önemli eksiği tecrübeydi.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

İki senedir ciddi gelişme içinde olan bir oyuncu grubu var ama lider futbolcuları yok. Herkesin gözü Arda Güler'in üstünde. Önümüzdeki sezonun en önemli silahı, transferi ve lideri 18 yaşındaki bu genç olacak.

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