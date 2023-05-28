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Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! Pazarlıklar başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, sezon başında Napoli'ye gönderdiği Kim Min Jae'nin yerini bir türlü dolduramadı. Yeni sezonda transferde önceliği savunmaya veren sarı-lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı. Kanarya, Udinese’de forma giyen 27 yaşındaki stoper Becao için görüşmelere başladı. Fenerbahçe ile Udinese arasında kıran kırana bir bonservis pazarlığı olduğu öğrenildi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! Pazarlıklar başladı

Kim Min Jae'yi Napoli'ye sattıktan sonra savunmada oluşan boşluğu toparlayamayan sarı lacivertli takım için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! Pazarlıklar başladı

Fotomaç'ın haberine göre o isminse Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! Pazarlıklar başladı

Geçtiğimiz günlerde Jesus, yönetime takviye gerekli olan mevkiler hakkında detaylı bir rapor sunmuştu.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! Pazarlıklar başladı

Bu mevkilerden biri de stoper olmuştu.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! Pazarlıklar başladı

Fenerbahçe yönetimi gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! Pazarlıklar başladı

Kurmayların hemen harekete geçip Becao için temaslara başladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! Pazarlıklar başladı

10 MİLYON EURO

Brezilyalı stoperin kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi buılunuyor.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! Pazarlıklar başladı

Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncu için Udinese'ye ilk teklifini yaptığı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! Pazarlıklar başladı

Gelen haberler göre ilk görüşmede F.Bahçe'nin 7 milyon euro civarında bir rakam önerdi;

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! Pazarlıklar başladı

İtalyanların ise kapıyı 9 milyon euro'dan açtı...

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! Pazarlıklar başladı

Tarafları arasındaki pazarlıkların sıkı şekilde devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! Pazarlıklar başladı

Başkan Ali Koç'un transferin bitirilmesi talimatı verdiği bilgisi de paylaşıldı.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! Pazarlıklar başladı

F.Bahçe, Udinese ile anlaştıktan sonra 27 yaşındaki oyuncu ile masaya oturacak.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! Pazarlıklar başladı

1.91 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro civarında.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! Pazarlıklar başladı

Daha önce CSKA Moskova forması giyen Becao, 177 resmi maçta 6 gol, 3 asist üretti.

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