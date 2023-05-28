Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! Pazarlıklar başladı

Kim Min Jae'yi Napoli'ye sattıktan sonra savunmada oluşan boşluğu toparlayamayan sarı lacivertli takım için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.
Kim Min Jae'yi Napoli'ye sattıktan sonra savunmada oluşan boşluğu toparlayamayan sarı lacivertli takım için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.
Fotomaç'ın haberine göre o isminse Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde Jesus, yönetime takviye gerekli olan mevkiler hakkında detaylı bir rapor sunmuştu.
Bu mevkilerden biri de stoper olmuştu.
Fenerbahçe yönetimi gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
Kurmayların hemen harekete geçip Becao için temaslara başladığı ifade edildi.
10 MİLYON EURO
Brezilyalı stoperin kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi buılunuyor.
Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncu için Udinese'ye ilk teklifini yaptığı kaydedildi.
Gelen haberler göre ilk görüşmede F.Bahçe'nin 7 milyon euro civarında bir rakam önerdi;
İtalyanların ise kapıyı 9 milyon euro'dan açtı...
Tarafları arasındaki pazarlıkların sıkı şekilde devam ettiği belirtildi.
Başkan Ali Koç'un transferin bitirilmesi talimatı verdiği bilgisi de paylaşıldı.
F.Bahçe, Udinese ile anlaştıktan sonra 27 yaşındaki oyuncu ile masaya oturacak.
1.91 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro civarında.
Daha önce CSKA Moskova forması giyen Becao, 177 resmi maçta 6 gol, 3 asist üretti.
Oynadığı mevkiye rağmen kariyerinde sadece 1 kez kırmızı kart gördü.