Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertlilerde gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
Kanarya, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlarda iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda Görüşmelere erken start veren sarı-lacivertliler, ilk transferini haziran ayına girmeden tamamladı.
Sarı-lacivetli yönetim, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile her konuda anlaşma sağladı.
26 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2026 yılına kadar el sıkışıldı.
İngiliz yıldızın maaşının senelik 1.7 milyon Euro olması bekleniyor.
Liverpool altyapısında yetişen ve yüksek hızıyla dikkat çeken Kent'in piyasa değeri 11 milyon Euro.
2018'den bu yana Rangers formasıyla 2018 maça çıkan başarılı oyuncu, 33 kez ağları sarstı. Kent ayrıca 57 asist yapmayı başardı.
İngiliz oyuncu, İskoçya takımında 1 milyon Euro kazanıyordu.
Geçtiğimiz hafta takımından ayrıldığını 1.76 boyundaki futbolcunun çok kısa bir süre sonra İstanbul'a gelerek tesisleri gezmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.
Kent her iki kanadın yanı sıra forvet arkasında da oynayabiliyor.
Fenerbahçe'de Ryan Kent takviyesi sonrası takımdaki kanat oyuncularının geleceği de şekilleniyor.
EMRE MOR FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR
Sabah'ın haberine göre; Jorge Jesus'un bir kanat transferi daha istemesinin ardından zaten az forma şansı bulabilen Emre Mor, ayrılmayı düşünüyor.
ROSSI DE GİDEBİLİR
Diego Rossi'den memnun olan Portekizli hoca, gelecek sezon kalması yönünde rapor verse de olmazsa olmaz bir şart değil.
İyi bir bonservis bedeline karşılık Uruguaylı oyuncu takımdan ayrılabilir.