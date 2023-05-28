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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Gelecek sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarı üzen bir ayrılık gerçekleşiyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 17:55
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertlilerde gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Kanarya, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlarda iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Bu doğrultuda Görüşmelere erken start veren sarı-lacivertliler, ilk transferini haziran ayına girmeden tamamladı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Sarı-lacivetli yönetim, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

26 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2026 yılına kadar el sıkışıldı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

İngiliz yıldızın maaşının senelik 1.7 milyon Euro olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Liverpool altyapısında yetişen ve yüksek hızıyla dikkat çeken Kent'in piyasa değeri 11 milyon Euro.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

2018'den bu yana Rangers formasıyla 2018 maça çıkan başarılı oyuncu, 33 kez ağları sarstı. Kent ayrıca 57 asist yapmayı başardı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

İngiliz oyuncu, İskoçya takımında 1 milyon Euro kazanıyordu.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Geçtiğimiz hafta takımından ayrıldığını 1.76 boyundaki futbolcunun çok kısa bir süre sonra İstanbul'a gelerek tesisleri gezmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Kent her iki kanadın yanı sıra forvet arkasında da oynayabiliyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Fenerbahçe'de Ryan Kent takviyesi sonrası takımdaki kanat oyuncularının geleceği de şekilleniyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

EMRE MOR FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR

Sabah'ın haberine göre; Jorge Jesus'un bir kanat transferi daha istemesinin ardından zaten az forma şansı bulabilen Emre Mor, ayrılmayı düşünüyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

ROSSI DE GİDEBİLİR

Diego Rossi'den memnun olan Portekizli hoca, gelecek sezon kalması yönünde rapor verse de olmazsa olmaz bir şart değil.

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