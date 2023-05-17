Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ikinci transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Fenerbahçe ikinci transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sezon sonunda Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona erecek Ryan Kent ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, İngiliz kanat oyuncusunun ardından bir ismin transferinde daha önemli aşama kaydetti. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 10:37
Fenerbahçe ikinci transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe ikinci transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Sarı-lacivertliler, sezonun bitimine kısa bir süre kala yaz transfer dönemi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Fenerbahçe ikinci transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Yönetim, 2023/2024 sezonu öncesi yapacağı takviyelerle her kulvarda zirveye oynayacak bir takım yaratmak istiyor.

Fenerbahçe ikinci transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ilk takviyesini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe ikinci transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Sarı-lacivertliler, son 4 sezondur Glasgow Rangers formasını terleten Ryan Kent ile 2 aydır görüşme halindeydi.

Fenerbahçe ikinci transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve performansında süreklilik taşıması nedeniyle listenin başında yer alan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İskoçya takımında 1 milyon Euro kazanıyordu.

Fenerbahçe ikinci transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Bu nedenle görüşmeleri bu ücretten başlatan Kanarya, zamanla fiyat artırımına giderek 1.7 milyon Euro'ya kadar çıktı.

Fenerbahçe ikinci transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Fenerbahçe hakkında araştırmalar yapan ve İstanbul'da yaşamaya sıcak bakan Ryan Kent'in, son olarak kendisine önerilen bu rakamı kabul ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe ikinci transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Pazartesi günü de taraflar ön sözleşme yaptı. Tecrübeli futbolcuyla 3+1 yıllığına el sıkışılırken, 1 senelik opsiyonun kulübün elinde olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe ikinci transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Bir lig şampiyonluğu, bir de İskoçya Kupası zaferi yaşadı.

Fenerbahçe ikinci transferini bitiriyor! İmza an meselesi

KENT'TEN SONRA BİR BOMBA DAHA

Gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan sarı-lacivertliler, kale ile sol kanat için önemli adımlar attı.

Fenerbahçe ikinci transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Sabah'ın haberine göre; Hırvatistan Milli Takımı ile büyük çıkış yapan ve Dinamo Zagreb forması giyen Livakovic'le ilk temas kuruldu.

Fenerbahçe ikinci transferini bitiriyor! İmza an meselesi

4 YILLIK İMZA + 1.5 MİLYON EURO MAAŞ

Villarreal'in de devreye girmesine rağmen Fenerbahçe, kendisini 1.5 milyon Euro ücret ve 4 yıllık imza teklifi ile önde görüyor.

Fenerbahçe ikinci transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Dominik Livakovic bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 47 maçta forma giydi.

Fenerbahçe ikinci transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Hırvat file bekçisi kalesinde 47 gol görürken, 13 maçta da kalesini gole kapattı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe derbiye hazır!
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52