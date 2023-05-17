Fenerbahçe ikinci transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, sezonun bitimine kısa bir süre kala yaz transfer dönemi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Yönetim, 2023/2024 sezonu öncesi yapacağı takviyelerle her kulvarda zirveye oynayacak bir takım yaratmak istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ilk takviyesini gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, son 4 sezondur Glasgow Rangers formasını terleten Ryan Kent ile 2 aydır görüşme halindeydi.
Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve performansında süreklilik taşıması nedeniyle listenin başında yer alan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İskoçya takımında 1 milyon Euro kazanıyordu.
Bu nedenle görüşmeleri bu ücretten başlatan Kanarya, zamanla fiyat artırımına giderek 1.7 milyon Euro'ya kadar çıktı.
Fenerbahçe hakkında araştırmalar yapan ve İstanbul'da yaşamaya sıcak bakan Ryan Kent'in, son olarak kendisine önerilen bu rakamı kabul ettiği öğrenildi.
Pazartesi günü de taraflar ön sözleşme yaptı. Tecrübeli futbolcuyla 3+1 yıllığına el sıkışılırken, 1 senelik opsiyonun kulübün elinde olduğu aktarıldı.
Profesyonel futbola İngiliz devi Liverpool'un altyapısında başlayan Kent, İngiltere'de Coventry City, Barnsley ve Bristol City'de de ter döktü.
Yarım dönem Alman kulübü Freiburg'da top koşturan yıldız futbolcu, son olarak Rangers'a transfer oldu.
Kariyerindeki iki kupayı da İskoç takımında kazandı.
Bir lig şampiyonluğu, bir de İskoçya Kupası zaferi yaşadı.
KENT'TEN SONRA BİR BOMBA DAHA
Gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan sarı-lacivertliler, kale ile sol kanat için önemli adımlar attı.
Sabah'ın haberine göre; Hırvatistan Milli Takımı ile büyük çıkış yapan ve Dinamo Zagreb forması giyen Livakovic'le ilk temas kuruldu.
4 YILLIK İMZA + 1.5 MİLYON EURO MAAŞ
Villarreal'in de devreye girmesine rağmen Fenerbahçe, kendisini 1.5 milyon Euro ücret ve 4 yıllık imza teklifi ile önde görüyor.
Dominik Livakovic bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 47 maçta forma giydi.
Hırvat file bekçisi kalesinde 47 gol görürken, 13 maçta da kalesini gole kapattı.
Livakovic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
1.88 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.