FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

2023/2024 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, yaz transfer dönemi öncesi takımda önemli değişiklikler yapacak.
2023/2024 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, yaz transfer dönemi öncesi takımda önemli değişiklikler yapacak.
Yapacağı takviyelerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde sözleşmesi biten bazı isimlerin geleceği de belirsizliğini koruyor.
Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı en çok merak edilen futbolcuların başındaysa Enner Valencia geliyor.
Son üç sezondur sarı-lacivertli formayı terleten Ekvadorlu yıldızın Internacional ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.
Deneyimli golcünün Brezilya ekibiyle ön sözleşme imzaladığı ve yaz aylarında takıma katılacağı belirtilmişti.
Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.
Ekvador basınına konuşan Vargas, "Masadaki tüm teklifler arasından en doğru kararı vermek için ay sonunu bekleyeceğiz. Seçenekler arasında hak ettiği en iyi seçimi yapmalıyız"
"Enner, Fenerbahçe'de başardığı şeyler adına sözleşmesini uzatmayı arzu ediyor. Takımın en sevilen oyuncusu. Sakin bir şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz. Sözleşme konusunda detaylar ve Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar var." ifadelerini kullandı.
Valencia'nın durumunun ay sonuna kadar netleşmesi beklenirken, 33 yaşındaki golcüyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
HAYAT HİKAYESİ BEYAZ PERDEYE UYARLANIYOR
İngiliz basını, Enner Valencia'nın hayatının filme uyarlanacağını duyurdu.
Yahoo News'ta yer alan habere göre; 8th Gear Entertainment adlı film yapım şirketi, Valencia'nın hayat hikayesinin haklarını satın aldı ve yıldız futbolcunun Güney Amerika'daki zor günlerinden futbol kariyerine olan hikayesi hakkında uzun metrajlı bir film çekecek.
VALENCIA VE MENAJERİ YAPIMCILAR ARASINDA
Öte yandan Enner Valencia ve menajeri Gonzalo Vargas'ın da filmin yapımcıları arasında yer aldığı aktarıldı.
Enner adlı filmde Ekvadorlu golcünün çocukluğundan evliliğine ve üç takım tarafından reddedilmesine kadar Valencia'nın hayatının birçok yönüne değinileceği vurgulandı.
"ENNER'İN HAYATI ZORLUKLARA KARŞI BİR ZAFER HİKAYESİDİR"
Valencia'nın hayat hikayesini beyaz perdeye uyarlayacak olan yapım şirketi 8th Gear Entertainment'ın sahibi James Leon, Enner filmiyle ilgili yaptığı açıklamada "Enner'in hayatı zorluklara karşı bir zafer hikayesidir ve onu filmimiz aracılığıyla dünya çapında izleyici kitlesine ulaşmak için kendisiyle ve Gonzalo (menajeri) birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Enner Valencia da kendi hayatını anlatacak filmle ilgili açıklamalarda bulundu.
"BU FİLMLE GELECEK NESİLLERE İLHAM KAYNAĞI OLACAĞIM"
Valencia, "Hayat hikayemin ve yolculuğumun bir filmde paylaşıldığı için gururlu ve ayrıcalıklı hissediyorum. Bu filmde James ve 8th Gear Entertainment ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Yine de filmin dünyadaki gençlere ilham vermesini her şeyden çok umuyorum. Mesajım, kişinin hayallerini gerçekleştirmesi için onun için çalışması gerektiğidir. Hayatta hiçbir şey kolay değildir ama aynı zamanda hiçbir şey imkansız değildir. Her şey çok çalışarak elde edilebilir ve ben çok heyecanlıyım. Bu filmle yeni nesillere ilham kaynağı olacağım." yorumunu yaptı.
Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, 31 gol ve 6 asistlik performansıyla 37 gole direkt etki etti.
Enner Valencia'nın güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon Euro.