Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Enner Valencia ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, Ekvadorlu yıldızın hayat hikayesinin sinemaya uyarlanacağını duyurdu. Valencia da biyografisinin beyaz perdeye taşınmasıyla ilgili konuşurken, filmin adı da açıklandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:46
Mert Kılıç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

2023/2024 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, yaz transfer dönemi öncesi takımda önemli değişiklikler yapacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

Yapacağı takviyelerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde sözleşmesi biten bazı isimlerin geleceği de belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı en çok merak edilen futbolcuların başındaysa Enner Valencia geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

Son üç sezondur sarı-lacivertli formayı terleten Ekvadorlu yıldızın Internacional ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

Deneyimli golcünün Brezilya ekibiyle ön sözleşme imzaladığı ve yaz aylarında takıma katılacağı belirtilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

Ekvador basınına konuşan Vargas, "Masadaki tüm teklifler arasından en doğru kararı vermek için ay sonunu bekleyeceğiz. Seçenekler arasında hak ettiği en iyi seçimi yapmalıyız"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

"Enner, Fenerbahçe'de başardığı şeyler adına sözleşmesini uzatmayı arzu ediyor. Takımın en sevilen oyuncusu. Sakin bir şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz. Sözleşme konusunda detaylar ve Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar var." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

Valencia'nın durumunun ay sonuna kadar netleşmesi beklenirken, 33 yaşındaki golcüyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

HAYAT HİKAYESİ BEYAZ PERDEYE UYARLANIYOR

İngiliz basını, Enner Valencia'nın hayatının filme uyarlanacağını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

Yahoo News'ta yer alan habere göre; 8th Gear Entertainment adlı film yapım şirketi, Valencia'nın hayat hikayesinin haklarını satın aldı ve yıldız futbolcunun Güney Amerika'daki zor günlerinden futbol kariyerine olan hikayesi hakkında uzun metrajlı bir film çekecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

FİLMİN ADI: ENNER

'Enner' adlı filmin çekimlerine 2024 yılında başlanacağı ve filmin Ekvador, Miami ve Katar'da çekileceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

VALENCIA VE MENAJERİ YAPIMCILAR ARASINDA

Öte yandan Enner Valencia ve menajeri Gonzalo Vargas'ın da filmin yapımcıları arasında yer aldığı aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

Enner adlı filmde Ekvadorlu golcünün çocukluğundan evliliğine ve üç takım tarafından reddedilmesine kadar Valencia'nın hayatının birçok yönüne değinileceği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

"ENNER'İN HAYATI ZORLUKLARA KARŞI BİR ZAFER HİKAYESİDİR"

Valencia'nın hayat hikayesini beyaz perdeye uyarlayacak olan yapım şirketi 8th Gear Entertainment'ın sahibi James Leon, Enner filmiyle ilgili yaptığı açıklamada "Enner'in hayatı zorluklara karşı bir zafer hikayesidir ve onu filmimiz aracılığıyla dünya çapında izleyici kitlesine ulaşmak için kendisiyle ve Gonzalo (menajeri) birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

Enner Valencia da kendi hayatını anlatacak filmle ilgili açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

"BU FİLMLE GELECEK NESİLLERE İLHAM KAYNAĞI OLACAĞIM"

Valencia, "Hayat hikayemin ve yolculuğumun bir filmde paylaşıldığı için gururlu ve ayrıcalıklı hissediyorum. Bu filmde James ve 8th Gear Entertainment ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Yine de filmin dünyadaki gençlere ilham vermesini her şeyden çok umuyorum. Mesajım, kişinin hayallerini gerçekleştirmesi için onun için çalışması gerektiğidir. Hayatta hiçbir şey kolay değildir ama aynı zamanda hiçbir şey imkansız değildir. Her şey çok çalışarak elde edilebilir ve ben çok heyecanlıyım. Bu filmle yeni nesillere ilham kaynağı olacağım." yorumunu yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe derbiye hazır!
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52