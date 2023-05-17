FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın hayatı film oluyor! Adı bile hazır

"BU FİLMLE GELECEK NESİLLERE İLHAM KAYNAĞI OLACAĞIM"

Valencia, "Hayat hikayemin ve yolculuğumun bir filmde paylaşıldığı için gururlu ve ayrıcalıklı hissediyorum. Bu filmde James ve 8th Gear Entertainment ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Yine de filmin dünyadaki gençlere ilham vermesini her şeyden çok umuyorum. Mesajım, kişinin hayallerini gerçekleştirmesi için onun için çalışması gerektiğidir. Hayatta hiçbir şey kolay değildir ama aynı zamanda hiçbir şey imkansız değildir. Her şey çok çalışarak elde edilebilir ve ben çok heyecanlıyım. Bu filmle yeni nesillere ilham kaynağı olacağım." yorumunu yaptı.