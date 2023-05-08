FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerliler Mert Hakan Yandaş'la kazanmakta zorlanıyor!

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın ilk 11'de sahaya çıktığı maçlarda sonuca gitmekte sıkıntı çekiyor.
Sarı lacivertliler bu 5 maçta 6 puan toplayabildi.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın 11'de forma giydiği 5 maçtan sadece 1'ini kazanabildi.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın ilk 11'de sahaya çıktığı maçlarda sonuca gitmekte sıkıntı çekiyor.
Sarı lacivertliler bu 5 maçta 6 puan toplayabildi.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın 11'de forma giydiği 5 maçtan sadece 1'ini kazanabildi.
Diğer 4 maçta ise 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Kanarya, bu tek galibiyeti 19. haftadaki Gaziantep FK deplasmanında aldı. Mert Hakan 11'de başladığı maçta 68 dakika sahada kaldı.
22. haftadaki Adana Demirspor deplasmanına da 11'de başlayan Mert Hakan 61 dakika sahada kaldı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yandaş'ın jeneriklik golü elle oynama sebebiyle geçerli sayılmadı.
27. haftada Kadıköy'de oynanan Beşiktaş maçına da 11'de başlayan Mert Hakan, 63 dakika sahada kaldı ve sarı-lacivertliler bu maçtan 4-2 mağlup ayrıldı.
31. hafta yine Kadıköy'de oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan İstanbulspor karşılaşmasında Jesus'un 11'de görev verdiği oyuncu 85. dakikada sahada kaldı.
Son olarak dün oynanan Giresunspor karşılaşmasına 11'de başlayan ve 1-1 beraberlikle oynanan maçta 60. dakikada yerini M.Zajc'a bıraktı.
Mert Hakan, bu sezon ligde toplamda 14 maçta forma giydi ve 1 asiste imza attı. 5 de sarı kart gördü.