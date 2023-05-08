Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerliler Mert Hakan Yandaş'la kazanmakta zorlanıyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerliler Mert Hakan Yandaş'la kazanmakta zorlanıyor!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı. Bu maça 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş'ın forma giydiği maçlarda ise sarı-lacivertliler'in kazanma yüzdesi oldukça düşük. İşte haberin detayları... | Fb spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 09:48
FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerli'ler Mert Hakan Yandaş'la kazanmakta zorlanıyor!

Diğer 4 maçta ise 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerli'ler Mert Hakan Yandaş'la kazanmakta zorlanıyor!

Kanarya, bu tek galibiyeti 19. haftadaki Gaziantep FK deplasmanında aldı. Mert Hakan 11'de başladığı maçta 68 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerli'ler Mert Hakan Yandaş'la kazanmakta zorlanıyor!

22. haftadaki Adana Demirspor deplasmanına da 11'de başlayan Mert Hakan 61 dakika sahada kaldı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yandaş'ın jeneriklik golü elle oynama sebebiyle geçerli sayılmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerli'ler Mert Hakan Yandaş'la kazanmakta zorlanıyor!

27. haftada Kadıköy'de oynanan Beşiktaş maçına da 11'de başlayan Mert Hakan, 63 dakika sahada kaldı ve sarı-lacivertliler bu maçtan 4-2 mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerli'ler Mert Hakan Yandaş'la kazanmakta zorlanıyor!

31. hafta yine Kadıköy'de oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan İstanbulspor karşılaşmasında Jesus'un 11'de görev verdiği oyuncu 85. dakikada sahada kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerli'ler Mert Hakan Yandaş'la kazanmakta zorlanıyor!

Son olarak dün oynanan Giresunspor karşılaşmasına 11'de başlayan ve 1-1 beraberlikle oynanan maçta 60. dakikada yerini M.Zajc'a bıraktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kahveci'den yıldız isme şok sözler! "Bunlardaki kredi ne güzel"
Çarpıcı eleştiri! "75 dakika 10 kişi oynattı"
İstanbul barajları doluluk oranı 8 Mayıs 2023
Talasemi (Akdeniz anemisi) hastalığı nedir?
MEB 2023 ek atama olacak mı?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Mert Hakan'la kazanmakta zorlanıyor! F.Bahçe Mert Hakan'la kazanmakta zorlanıyor! 09:47
G.Saray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı G.Saray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı 09:40
Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? 09:36
Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta? Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta? 09:08
Kahveci'den yıldız isme şok sözler! "Bunlardaki kredi ne güzel" Kahveci'den yıldız isme şok sözler! "Bunlardaki kredi ne güzel" 09:01
Çarpıcı eleştiri! "75 dakika 10 kişi oynattı" Çarpıcı eleştiri! "75 dakika 10 kişi oynattı" 08:52
Daha Eski
F.Bahçe ve Jesus'a sert sözler: İyice şakülü kaymış durumda! F.Bahçe ve Jesus'a sert sözler: İyice şakülü kaymış durumda! 08:38
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 00:44
Kritik maçta kazanan Verona! Kritik maçta kazanan Verona! 00:44
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 00:43
Toroğlu'dan Lale Orta iddiaları hakkında yeni açıklama! Toroğlu'dan Lale Orta iddiaları hakkında yeni açıklama! 00:40
Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? 00:40