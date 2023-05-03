Fenerbahçe Spor Kulübü 116 yaşında!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe Kulübünü ziyaretinin 105'inci ve kulübün kuruluşunun 116'ncı yıl dönümü dolayısıyla Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Törene Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyesi Bekir İrdem ile kulüp üyeleri ve çalışanlar katıldı.

Burada konuşan Uğur Dündar, kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin bugün Ankara'da Anıtkabir ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "Biz Fenerbahçeliler, Kuvây-ı Milliye'den bu yana ülkenin bekası için şehitler vermiş, cumhuriyet ile özdeşleşmiş, Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda, onun gösterdiği aydınlık yarınlara inançla yürüyen en büyük sivil toplum örgütüyüz. Kuruluş yıl dönümümüz hepimize kutlu olsun." dedi.

Dündar, Atatürk'ün kulübü ziyareti sırasında şeref defterine yazdığı satırları, günümüz Türkçesiyle okuyarak sözlerini bitirdi.

İRDEM: "EŞSİZ BİR CAMİAYIZ"

Yönetim kurulu üyesi Bekir İrdem, Fenerbahçelilerin iki büyük mutluluğu yaşadığı bir günü kutladıklarını dile getirerek, "Fenerbahçe olarak toplumsal dayanışmaya katkı sağlamış, sporda itici güç olmuş, duruşuyla, ülke emrinde, Atatürk'ün izinde olmasıyla, yetiştirdiği binlerce sporcusuyla, gölgesine kenetlenen milyonlarca taraftarıyla Türkiye'nin göz bebeği, gücünü de Atatürk sevgisinden alan eşsiz bir camiayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Fenerbahçe'nin kendisine çizdiği yol çok açıktır. Atatürk'ün hatıra defterine yazdığı sözler de bizlere eşsiz sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin en özel kulübünün temsilcileri olmaktan gurur duyduklarını kaydeden İrdem, "Fenerbahçe duruşu ve ilkeleriyle bir spor kulübünden çok daha fazlasıdır. Estetik güç ile bir üstünlük ve yaratıcılık abidesidir Fenerbahçe. Bir asırdır devam eden bu vizyon ve misyonumuz, asırlar boyu sarı-lacivert coşkuyla sürecek, Fenerbahçe başrolde olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Tarih Müze ve Arşiv Kurulu Başkanı Selman Arınç ise daha önce defalarca söyledikleri gibi Atatürk'ün Fenerbahçeli olduğunu dile getirdi. Arınç, ellerinde belgeler olduğunu ve ona göre konuştuklarını da kaydederek, devlet arşivlerini araştırdıklarını, müze için de rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlattı.