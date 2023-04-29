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SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI - CANLI İZLE 📺 | Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 32. hafta maçları ile devam ediyor. Fenerbahçe, 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor'a konuk olacak. Ligin en kritik müsabakalarından biri olan maçta Zorbay Küçük düdük çalacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de 6 futbolcu maçta süre alamayacak. Maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri, hakemleri, takımların son durumları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 17:03 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 17:10
SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI - CANLI İZLE 📺 | Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Sivasspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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KANARYA, 5 YILDIR SİVAS'TA KAZANAMIYOR

Sarı-lacivertliler, Sivas'ta son galibiyetini Nisan 2018'de 2-1'lik skorla aldı. Bu tarihten sonra 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelelerde ev sahibi ekibin 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Sivas temsilcisi, bu süreçte 1 galibiyet elde ederken, 3 müsabakada da taraflar yenişemedi.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 14 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 32 puan topladı. Rakip filelere 30 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 13 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada rakip filelere 72 gol sığdırdı. Sarı-lacivertliler, bu alanda en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Kanarya'da 27 gollü Enner Valencia, takımın gol yükünü çekerken, Michy Batshuayi de 10 golle katkı sağladı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Willian Arao, Enner Valencia ve Samet Akaydin ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda gelecek hafta Giresunspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

TÜRKİYE KUPASI'NDA DA RAKİPLER

İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda da eşleşti. İki maçlık eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde ilk maç 3 Mayıs Çarşamba günü Sivasspor'un ev sahipliğinde yapılacak.

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Sönmez, Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak. VAR'da ise Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.

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