Tacı takıp gidebilir

Fenerbahçe, Enner Valencia ile kontrat pazarlıklarından henüz sonuç alamadı. Bu arada İnternacional de 33 yaşındaki Ekvadorlu yıldızı dört gözle bekliyor. Sezonun bitmesiyle büyük ihtimalle gol krallığı tacını takacak olan Valencia, Brezilya temsilcisinin yolunu tutacak.
Fenerbahçe, Enner Valencia ile kontrat pazarlıklarından henüz sonuç alamadı. Bu arada İnternacional de 33 yaşındaki Ekvadorlu yıldızı dört gözle bekliyor. Sezonun bitmesiyle büyük ihtimalle gol krallığı tacını takacak olan Valencia, Brezilya temsilcisinin yolunu tutacak.